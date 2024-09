Le Vietnam à la réunion des hauts officiels de la défense de l’ASEAN au Laos

>> Le Vietnam participe à la conférence virtuelle du groupe de travail ADSOM+

>> ASEAN : le Vietnam participe à l'ADSOM WG et à l'ADSOM+ WG

>> ADSOM+ : le Vietnam souligne la sécurité et la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le chef adjoint de l’état-major général de l’Armée populaire lao, Somphone Mittaphone, a apprécié le soutien des autres pays membres de l’ASEAN au Laos en tant que président du bloc régional cette année.

Il a déclaré que le thème de l’Année de la présidence de l’ASEAN 2024 - "ASEAN : renforcer la connectivité et la résilience", ainsi que le thème de la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et de l’ADMM+ cette année - "ASEAN : ensemble pour la paix, la sécurité et la résilience" soulignent l’engagement du Laos à promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

À l’ADSOM, les chefs des délégations ont exprimé leur sympathie au Vietnam, au Laos, aux Philippines, à la Thaïlande et au Myanmar pour les dommages causés par Yagi, espérant que ces pays surmonteront bientôt les conséquences du super typhon.

La réunion a écouté les rapports sur les résultats du Groupe de travail des hauts officiels de la défense de l’ASEAN (ADSOM WG), la 17e réunion annuelle du Réseau des instituts de défense et de sécurité de l’ASEAN (NADI-17) et la 21e Réunion des chefs des forces de défense de l’ASEAN (ACDFM-21), ainsi que sur la coopération en matière de défense entre les États membres.

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

En ce qui concerne l’initiative de la communauté du renseignement militaire de l’ASEAN (AMIC), proposée par le Vietnam et approuvée à l’ACDFM, le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a déclaré que le Vietnam organisera la première réunion des responsables de l’AMIC à Hanoï en novembre prochain pour mettre en œuvre l’initiative, espérant que les pays de l’ASEAN participeront à cette conférence.

Au cours de la réunion, les chefs des délégations de l’ASEAN ont également approuvé et convenu de soumettre de nouvelles initiatives à l’ADMM. Ils sont également parvenus à un consensus sur le projet de déclaration conjointe de l’ADMM et ont discuté des préparatifs de l’ADSOM+, de l’ADMM et de l’ADMM+, ainsi que du programme d’observation pour le cycle 2024-2027.

En marge de l’ADSOM, le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a eu des rencontres bilatérales avec le vice-ministre lao de la Défense Vongkham Phommakon, le chef adjoint de l’état-major général de l’Armée populaire lao Somphone Mittaphone et les chefs des délégations de Singapour, des Philippines et de l’Indonésie pour discuter des liens de défense du Vietnam avec ces pays.

VNA/CVN