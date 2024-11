La République de Corée renforce sa coopération en matière de défense avec l'ASEAN

Photo : en.yna.co.kr/CVN

Le sommet a été convoqué en marge de la 11e réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM-Plus) à Vientiane, au Laos, le 21 novembre. L'événement a servi de plate-forme pour évaluer les progrès des relations ASEAN - République de Corée et esquisser les futures stratégies de coopération.

Kim Yong Hyun a souligné l'importance de renforcer la collaboration en matière de défense pour correspondre au statut amélioré des relations ASEAN - RoK en tant que partenariat stratégique global.

Dans son discours, Kim Yong Hyun a exprimé sa gratitude aux États membres de l'ASEAN pour leurs efforts soutenus visant à renforcer les liens avec le pays d'Asie de l'Est au cours des 35 dernières années. Il a souligné que l’évolution du partenariat nécessite une coopération accrue dans le secteur de la défense.

Le ministre a présenté les principes clés de la collaboration, notamment le renforcement du rôle central de l’ASEAN dans la sécurité régionale, la promotion du droit international et d’un ordre international fondé sur des règles et la création d’avantages mutuels tangibles pour l’ASEAN et la République de Corée.

Kim Yong Hyun a également proposé plusieurs initiatives dans des domaines prioritaires tels que la sécurité maritime, la collaboration dans l’industrie de la défense et les opérations de maintien de la paix. Parmi les projets notables figurent la Conférence de coopération ASEAN - République de Corée sur l’industrie de la défense en 2025, la Conférence des chefs d’état-major de la marine ASEAN - République de Corée, l’Atelier de coopération maritime ASEAN - République de Corée et un exercice maritime conjoint ASEAN - République de Corée qui sera organisé par la République de Corée en 2026.

En outre, le ministère de la Défense de la République de Corée prévoit d’approfondir la coopération dans le cadre de l’Initiative de solidarité République de Corée - ASEAN (KASI), un cadre politique conçu pour contribuer à la paix et à la stabilité régionales, notamment dans la péninsule coréenne.

Dans le même temps, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense du Laos, Chansamone Chanyalath, qui préside l’ASEAN, a salué le rôle joué par la République de Corée dans le renforcement des relations au fil des ans. Il a appelé à un développement continu, fondé sur la confiance et tourné vers l’avenir, des relations ASEAN-République de Corée.

En marge de l’ADMM-Plus, Kim Yong Hyun a tenu des réunions bilatérales avec ses homologues du Laos, de Thaïlande, du Japon et de l’Inde. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne et l’avancement des partenariats de défense.

La réunion a souligné l’engagement de la République de Corée à renforcer la sécurité régionale et à favoriser un engagement plus profond avec l’ASEAN conformément à ses objectifs de partenariat global.

VNA/CVN