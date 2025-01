Le Vietnam parmi les destinations des touristes sud-coréens pour le Nouvel An lunaire

Trois grandes villes du Vietnam que sont Nha Trang (Centre), Dà Nang (Centre) et Hô Chi Minh-Ville sont entrées de manière inattendue dans les principales destinations des Sud-Coréens pendant le Nouvel An lunaire 2025, aux côtés de plusieurs villes du Japon, de Thaïlande et de Chine.