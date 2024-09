Le Vietnam, destination préférée des Sud-Coréens pour les vacances de Chuseok

Photo : VNA/CVN

Selon une enquête récente menée par la société Incheon International Airport Corporation (IIAC) du 1er au 7 août auprès de 1 270 Sud-Coréens âgés de 18 ans et plus ayant voyagé à l'étranger via l'aéroport d'Incheon au cours des cinq dernières années, le Vietnam est choisi par 18% des personnes interrogées, se classant au deuxième rang des destinations internationales les plus appréciées pour Chuseok. Le Japon arrive en tête de liste avec un taux de 31,1%.

Les résultats de l'enquête montrent que les raisons prioritaires des voyageurs sud-coréens dans le choix de leur destination touristique incluent la courte distance de vol, un taux de change favorable et une efficacité en termes de coût.

La proportion des Sud-Coréens ayant l'intention de voyager à l'étranger a augmenté régulièrement, passant de 1,9% en 2020 à 2,0% en 2021, 3,2% en 2022 et 9,3% en 2023.

