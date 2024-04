Promotion du tourisme vietnamien en République de Corée

Photo : VNA/CVN

Organisé par Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale du Vietnam, et Sun Group, l'événement visait à promouvoir le potentiel touristique, à présenter les lignes aériennes ainsi que les possibilités commerciales entre le Vietnam et la République de Corée.

Nguyên Huy Duc, directeur de la filiale de Vietnam Airlines en République de Corée, a déclaré que le nombre de visiteurs coréens au Vietnam était en forte croissance. Au premier trimestre 2024, ce nombre a augmenté d'environ 52% pour atteindre environ 1,2 million par rapport à la même période de l'année dernière.

En particulier, la compagnie aérienne nationale a constaté une forte augmentation du nombre de ses passagers en classe affaires, démontrant une tendance selon laquelle de plus en plus de Sud-Coréens souhaitent bénéficier des services de bonne qualité et sont prêts à payer un prix élevé pour profiter d'un confort voyage.

Nguyên Huy Duc a déclaré que face à la tendance, Vietnam Airlines présente des produits de haute qualité aux clients et partenaires sud-coréens pour développer conjointement le marché et augmenter le nombre de touristes sud-coréens au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors de l'événement, Vietnam Airlines et Sun Group ont présenté à leurs partenaires des services spéciaux axés sur les clients sud-coréens. Ils recherchent également des partenaires pour développer la coopération visant à promouvoir la vente de billets, à créer des produits touristiques et de villégiature plus uniques et créatifs et à attirer davantage de touristes sud-coréens.

Parallèlement, au premier trimestre 2024, près de 120.000 touristes vietnamiens se sont rendus en République de Corée, soit une augmentation de 38,9% sur un an et de 8,5% par rapport à la même période en 2019.

L'an dernier, la République de Corée a accueilli plus de 420.000 touristes vietnamiens tandis que 3,6 millions de touristes sud-coréens se sont rendus au Vietnam.

Vietnam Airlines a repris tous ses vols vers la République de Corée fin 2022. Elle opère actuellement 112 vols hebdomadaires entre les deux pays.

VNA/CVN