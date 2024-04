Le tourisme vietnamien popularisé dans les Marches en Italie

Un récent événement de promotion touristique a été organisé à la ville de Macerata, dans les Marches, une région d'Italie centrale, par l'ambassade du Vietnam en Italie en collaboration avec les autorités locales et l'équipe de course MRNC 12.

>> Activités célébrant les 50 ans des relations entre le Vietnam et l'Italie

>> Promouvoir l’image du Vietnam auprès des amis italiens

>> Italie : plaider pour des liens plus étroits entre la Sicile et les localités vietnamiennes



Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a affirmé que l'extension de l'exemption de visa à 45 jours pour les Italiens et la possibilité de l'ouverture d'une ligne aérienne directe Vietnam - Italie créeraient des conditions favorables à la coopération commerciale et touristique entre les deux pays.

Le président des Marches, Francesco Acquaroli, s'est déclaré prêt à faciliter la coopération avec le Vietnam.

De son côté, Mme Francesca D'Alessandro, maire adjointe de la ville de Macerata, a déclaré que la ville souhaitait renforcer la coopération avec le Vietnam, en aidant les habitants des deux parties à mieux comprendre leurs traits culturels remarquables.

Le Vietnam est une destination touristique attrayante tandis que la ville de Macerata et les Marches abritant un certain nombre d'entreprises manufacturières et de transformation italiennes renommées pourraient jouer un rôle de relier le Vietnam à ses partenaires en Italie, a-t-elle déclaré.

Selon Massimo Gaggianesi, directeur de Vietnam Airlines en Italie, le Vietnam et l'Italie discutent de la possibilité d'exploiter un vol direct entre le Vietnam et l'Italie au début de 2025.

À cette occasion, l'ambassadeur Duong Hai Hung a rencontré de hauts responsables locaux, le monde des affaires et le recteur de l'Université de Macerata pour discuter de mesures spécifiques pour une coopération intégrale avec les Marches.

Il a recommandé aux responsables locaux de soutenir les activités visant à promouvoir le commerce, l'investissement, la culture et l'éducation entre les deux parties, et s'est engagé à aider les entreprises vietnamiennes et italiennes à saisir les opportunités de coopération et d'investissement.

Les autorités locales ont déclaré qu'ils souhaitaient maintenir la connectivité avec le Vietnam pour soutenir les communautés d'affaires des deux côtés.

VNA/CVN