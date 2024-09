Vietnam, une nouvelle réussite de modèle de développement

>> La Banque mondiale table sur une croissance vietnamienne de 6,1% en 2024

>> L’économie vietnamienne devrait bénéficier de la croissance régionale en 2025

>> Les exportations de produits électroniques affichent une croissance à deux chiffres

Le feu secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a déclaré avec fierté à maintes reprises que jamais le pays ne s’est trouvé dans une situation aussi favorable, jamais il n’a eu les potentiels, la position et le prestige international qu’il a aujourd’hui.

Photo : CTV/CVN

Pauvre et sous-développé il y a de cela quelques décennies, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les 40 économies les plus importantes de la planète et les 20 économies les plus émergentes au monde. Jadis soumis à des embargos internationaux, le Vietnam entretient désormais des relations diplomatiques avec 189 États et territoires, ainsi qu’avec 500 institutions internationales. Partenaire privilégié de beau-coup de pays, il a établi des partenariats stratégiques et intégraux avec une trentaine de puissances économiques mondiales. Signataire de 90 accords de coopération commerciale bilatérale, de 60 pactes de protection des investissements et de 17 accords de libre-échange, le Vietnam est également membre de 80 conventions internationales et de 70 organisations et forums régionaux.

Des progrès vertigineux

À rappeler que le Vietnam a entamé son processus de Dôi moi (Renouveau) en 1986. Depuis près de 40 ans, il est sur la voie des réformes, surmontant de nombreuses difficultés, obstacles et défis majeurs. Autrefois pays pauvre, ravagé par les guerres, il est devenu en 2022 l’une des 40 plus grandes économies du monde et fait partie des 25 principales économies en matière de commerce international. Le Vietnam est aujourd’hui l’une des économies les plus ouvertes du monde. Parallèlement à cette croissance rapide, il a accompli des progrès considérables en matière d’Objectifs de Développement Durable, notam-ment de développement humain, d’inclusion sociale et de réduction de la pauvreté, avec des résultats particulièrement remarquables. Le pays connaît actuellement une double transformation structurelle : le passage d’une économie planifiée à une économie de marché à orientation socialiste et le déplacement du secteur primaire vers des secteurs secondaire et tertiaire en plein essor.

Passant de 26,3 milliards d’USD dans les premières années du Renouveau, le PIB du Vietnam a atteint 430 milliards en 2023 et pourrait atteindre 687 milliards en 2030. Lors de son XIIIe Congrès national, le PCV a fixé des objectifs ambitieux : en 2025, le pays devrait moderniser ses industries. En 2030, il devrait disposer d’industries avancées et atteindre le revenu intermédiaire de la tranche supérieure. En 2045, le Vietnam pourrait devenir un pays industriel à revenu élevé.

Selon les données du Dépar-tement général des statistiques, l’an passé, le commerce extérieur du pays s’est élevé à environ 700 milliards d’USD. Les exportations de riz en 2023 ont atteint un niveau record de 4,8 milliards d’USD, un record sans précédent depuis 1989, date à laquelle le riz vietnamien est entré sur le marché mondial. Cette même année, le Vietnam a enregistré un total d’investissements directs étrangers (IDE) de 36,6 milliards d’USD, soit une augmentation de 32% par rapport à 2022.

Photo : VNA/CVN

Prestige du pays

Les investisseurs étrangers sont attirés par la stabilité politique du Vietnam, sa reprise économique rapide après la pandémie de COVID-19, ainsi que par les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour garantir l’équilibre économique et maîtriser l’inflation. De plus, les accords de libre-échange signés par le Vietnam contribuent à favoriser les investissements et les échanges commerciaux.

Il est évident que la reprise, la stabilité et le développement de l’économie nationale contribuent de manière significative à accroître le prestige du pays et à renforcer sa capacité à attirer les investissements internationaux. Ses réalisations économiques sont remarquables, même dans un contexte de croissance mondiale faible. En Asie, qui est le principal moteur de la croissance mondiale, les performances économiques du Vietnam restent également très positives. En 2023, sa croissance était légèrement supérieure à la moyenne des autres pays de l’Association des pays de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les résultats obtenus après près de 40 ans de Renouveau dans tous les domaines confirment une fois de plus la justesse de la politique étrangère du PCV et de l’État, qui est alignée avec une stratégie d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification. Le Vietnam s’efforce de promouvoir et d’élever le niveau des affaires étrangères multilatérales, tout en renforçant son autonomie, et de s’intégrer avec confiance dans le courant global pour atteindre le potentiel, la position et la réputation internationale qu’il détient aujourd’hui.

Aucun doute que le VIe Congrès national du PCV en décembre 1986 a introduit des politiques de portée historique. Le Vietnam est passé d’une économie centralisée et subventionnée par l’État à une économie de marché à orientation socialiste.

Au cours de la période 1986-2000, le Produit intérieur brut annuel moyen a augmenté de 6,51%. La structure économique a évolué progressivement pour favoriser l’industrialisation et la modernisation.

La période allant de 2001 à aujourd’hui est marquée par un fort développement économique et une intégration internationale profonde. En 2019, le PIB a multiplié par 12,5 par rapport à 2001. Le taux de croissance annuel moyen entre 2001 et 2010 a atteint 7,26%.

Des chiffres parlants

Depuis 2008, le Vietnam a quitté le groupe des pays à faible revenu pour rejoindre celui des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Le PIB par habitant en 2019 a atteint 2.715 USD, soit 15 fois plus qu’en 1990. Le taux de pauvreté global, calculé selon la Banque mondiale, est passé de 28,9% en 2002 à 6,7% en 2018. En 2019, le Vietnam s’est classé au 8e rang mondial et au 2e rang au sein de l’ASEAN en termes de taux de croissance économique, devenant l’une des 30 économies les plus dynamiques dans les échanges commerciaux et se positionnant comme la 22e économie mondiale.

Photo : VNA/CVN

Selon le classement du Fonds monétaire international (FMI), en 2023, le Vietnam s’est positionné au 3e rang en Asie du Sud-Est avec un PIB PPA (Produit intérieur brut en parité de pouvoir d’achat) atteignant 1.438 milliards d’USD, se classant 25e mondialement. D’ici 2026, son PIB PPA devrait atteindre environ 1.833 milliards d’USD, le plaçant au deuxième rang dans la région, après l’Indonésie. En 2029, son PIB PPA devrait s’élever à 2.343 milliards d’USD, le positionnant au 20e rang mondial.

Pour obtenir ces résultats, ces dernières années, le Parti et l’État vietnamiens ont constamment poursuivi l’objectif de promouvoir l’image d’un Vietnam reconnu pour la qualité de ses produits et services et comme une destination attrayante, ce qui a contribué au développement du commerce extérieur et à l’amélioration de la compétitivité nationale.

Thê Linh/CVN