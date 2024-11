Lutte contre la pauvreté : le Vietnam, un exemple de réussite

Les progrès dans la lutte contre la pauvreté ont transformé le quotidien de millions de Vietnamiens, jusque dans les régions les plus reculées. De génération en génération, le pays s’est engagé à améliorer les conditions de vie, en particulier pour les populations rurales, et d’ethnies minoritaires. Cette dynamique vertueuse, fruit d’une combinaison de politiques volontaristes et d’une mobilisation locale, a permis de gagner la bataille contre la pauvreté.

Transformer des vies

Dans la province de Soc Trang (Sud), qui héberge la communauté khmère du Vietnam, les politiques publiques ont permis à de nombreux ménages d’ethnies minoritaires de sortir durablement de la précarité. Les autorités locales ont mis en place des programmes d’aide ciblés, transformant radicalement le quotidien de familles comme celle de Danh Chum.

Autrefois sans terre et contraint à des emplois précaires, ce dernier a vu sa vie basculer en 2022 grâce à un soutien étatique. Doté d’un nouvel habitat, de bétail et d’un capital de démarrage, il incarne désormais l’espoir d’une ascension sociale pour toute une communauté.

À Buôn Dôn, un district frontalier de la province de Dak Lak, sur les hauts plateaux du Centre, où la nature se montre peu clémente, la lutte contre la pauvreté a été un véritable défi. La population est essentiellement rurale et composée de nombreuses ethnies minoritaires dont les conditions de vie demeurent difficiles. Pourtant, grâce à des politiques ciblées et à une mobilisation locale, le district a réussi à inverser la tendance et à offrir de nouvelles perspectives à ses habitants.

H’Khua HDoh, une habitante du hameau de Jang Lành, commune de Krông Na, incarne à elle seule cette réussite collective. En 2017, alors que sa famille luttait contre la pauvreté, elle a reçu deux chèvres, d’une valeur de 13 millions de dôngs, accordées par la commune, geste simple qui allait bouleverser son destin. Grâce à ce coup de pouce initial, elle a pu développer un élevage florissant et offrir à sa famille un avenir plus prometteur.

Dans le même hameau, Y Chit Niê a reçu aussi deux vaches en 2022. Avec les revenus supplémentaires tirés de la culture du manioc sur un hectare, sa famille gagne désormais environ 100 millions de dôngs par an, un revenu stable qui lui a permis de sortir de la pauvreté en l’espace d’un an.

Dans la province montagneuse de Lai Châu (Nord), le Programme cible national réduction de la pauvreté a insufflé un nouvel élan aux communautés rurales, longtemps isolées. Cette initiative ambitieuse a permis de déployer des services essentiels, de créer des emplois et de stimuler l’économie locale.

Selon Lê Van Luong, président du Comité populaire provincial, “ces politiques ont considérablement renforcé le développement socio-économique de la province, en offrant des moyens de subsistance durables et en renforçant la résilience de l’économie”.

En 2015, le Vietnam a opéré un tournant décisif dans sa lutte contre la pauvreté en adoptant une nouvelle approche multidimensionnelle. Au-delà du simple revenu, cette nouvelle norme prend en compte l’accès à des services essentiels comme la santé, l’éducation et l’eau potable. Ce changement de paradigme a propulsé le pays au rang de leader régional dans la lutte contre la pauvreté.

En ciblant les différents aspects de la qualité de vie, le pays a mis en place des politiques ambitieuses qui non seulement augmentent les revenus mais améliorent également le bien-être des populations, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations unies.

Engagement national

La réduction de la pauvreté est au cœur des priorités nationales. Le plan quinquennal 2021-2025 vise une baisse annuelle de 1 à 1,5 point de pourcentage de la pauvreté multidimensionnelle, avec un objectif plus ambitieux de 3 points pour les ethnies minoritaires. Le gouvernement s’est également fixé pour objectif de sortir 30% des districts côtiers et insulaires les plus pauvres de l’extrême pauvreté d’ici 2025. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, un Comité directeur central a été mis en place, supervisant un cadre juridique solide et un système d’évaluation rigoureux. Cette approche globale garantit une allocation efficace des ressources et une lutte ciblée contre la pauvreté.

Chaque année, le pays alloue des ressources substantielles à la protection sociale par le biais de fonds centraux, de contributions locales et du fonds pour les pauvres. En trois décennies, cet investissement a permis au revenu moyen par habitant/an de passer de 185 USD en 1993 à environ 4.650 USD aujourd’hui.

En 2023, le taux national de pauvreté multidimensionnelle est tombé à 2,93%, et dix des communes les plus pauvres du pays sont parvenues à sortir de la pauvreté.

L’amélioration du niveau de vie a eu un effet transformateur, puisque des centaines de ménages ont volontairement quitté le statut de pauvreté, dans le but d’atteindre l’autosuffisance.

Une véritable mutation est en cours dans les campagnes vietnamiennes. Les infrastructures, longtemps négligées, ont connu un développement fulgurant. De l’électricité qui éclaire désormais les hameaux les plus reculés aux routes carrossables qui relient les villages, en passant par la construction d’écoles, de dispensaires et de lieux de vie communautaires, les campagnes se transforment à un rythme soutenu. Ces améliorations fondamentales soutiennent l’économie locale et améliorent significativement le quotidien des populations rurales.

Ces transformations profondes sont le fruit d’un effort concerté du Parti, de l’État et de la population, unis dans l’objectif d’éradiquer la pauvreté et de garantir que personne ne soit laissé pour compte. Ces réalisations remarquables ont valu au Vietnam une reconnaissance internationale. Autrefois classé parmi les pays les plus pauvres, le Vietnam s’est hissé au rang des économies émergentes, témoignant ainsi de sa capacité à surmonter les défis et à assurer un développement inclusif.

En l’espace de quelques décennies, le Vietnam a réalisé une ascension économique spectaculaire. Entre 1989 et 2023, son PIB par habitant a été multiplié par 40, propulsant des millions de Vietnamiens hors de la pauvreté. Ce bond prodigieux, qui a vu le taux de pauvreté chuter de plus de 58% à seulement 2,23% en 2021, est une réussite sans précédent. Le Vietnam est ainsi devenu l’un des rares pays à avoir atteint les Objectifs du Millénaire pour le Développement en avance sur le calendrier, un exploit salué par la communauté internationale.

Le rapport 2023 sur l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) du Programme des Nations unies pour le développement et de l’Initiative d’Oxford sur la pauvreté et le développement humain (OPHI) a également souligné les progrès extraordinaires du Vietnam, le classant parmi les 25 nations qui ont réduit de moitié leur IPM en 15 ans.

