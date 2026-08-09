Le Vietnam observe un deuil national en hommage à Xaysomphone Phomvihane

Le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont publié le 9 août une annonce.

>> Le président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane est décédé

>> Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân se rendra au Laos pour rendre hommage à son homologue lao Xaysomphone Phomvihane

>> Communiqué spécial du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao

Selon l'annonce, le camarade Xaysomphone Phomvihane, né le 12 décembre 1956, membre du Bureau politique du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et président de l’Assemblée nationale de la République démocratique populaire lao, est décédé le 8 août 2026, à l’âge de 70 ans.

Le camarade Xaysomphone Phomvihane était un dirigeant de premier plan du PPRL. Il a apporté d’importantes contributions à la cause révolutionnaire lao ainsi qu’à la défense, à la construction et au développement du Laos.

Il a également joué un rôle important dans la préservation, la consolidation et le développement des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Sa disparition constitue une lourde perte pour le Laos et pour les relations vietnamo-lao.

En signe de profond deuil à la mémoire du camarade Xaysomphone Phomvihane et compte tenu des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont décidé d’observer un deuil national de deux jours, les 10 et 11 août 2026, selon les rites de deuil national.

Pendant cette période, les organismes et administrations publiques dans l’ensemble du pays ainsi que les représentations vietnamiennes à l’étranger mettront les drapeaux en berne, avec crêpe funèbre, conformément à la réglementation. Les activités publiques de divertissement et de loisirs ne seront pas organisées.

VNA/CVN