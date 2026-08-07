Clôture de la 33e Conférence diplomatique

La 33 e Conférence diplomatique, placée sous le thème "Promouvoir le rôle pionnier et accomplir les missions essentielles et régulières des affaires extérieures vietnamienne dans une nouvelle ère", s'est clôturée dans l'après-midi du 7 août sous la présidence du membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

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Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première Conférence diplomatique organisée depuis le XIVe Congrès national du Parti, qui a érigé les affaires étrangères et l'intégration internationale au rang de "mission essentielle et permanente". Elle intervient également dans un contexte où le Vietnam est engagé dans une nouvelle phase de transformation de son modèle de développement, à la suite du 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, lequel a souligné la nécessité de renforcer l'action diplomatique dans l'ensemble des politiques de développement.

Dans ce contexte, les affaires étrangères ne sont plus seulement considérées comme un domaine des relations extérieures, mais comme une composante de la puissance nationale globale, relevant de la responsabilité de l'ensemble du Parti, du peuple, de l'armée et de tout le système politique.

Au terme de 20 séances de travail, marquées par près de 250 interventions et des milliers de contributions émanant des dirigeants des ministères, des secteurs, des collectivités locales, ainsi que du monde des affaires, la Conférence est parvenue à un consensus sur l'évaluation de la situation internationale et régionale, ainsi que sur les opportunités et les défis auxquels le Vietnam est confronté dans cette nouvelle étape de son développement.

Photo : VNA/CVN

Les participants ont également clarifié trois orientations majeures : une compréhension approfondie de la ligne de développement du pays en lien avec les deux objectifs centenaires ; une perception juste du rôle et des missions des affaires étrangères et de l'intégration internationale ; ainsi qu'une appropriation des grandes orientations, des principes directeurs et des politiques définis par le Parti et l'État en matière de diplomatie pour la nouvelle période.

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a exprimé sa profonde gratitude pour l'attention et les orientations constantes du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, du Premier ministre Lê Minh Hung, du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, du permanent du Secrétariat Trân Câm Tu, ainsi que des autres dirigeants du Parti et de l'État.

Il a également remercié les ministères, les secteurs, les collectivités locales, les entreprises et l'ensemble des délégués pour leur coopération et leurs contributions, qui ont assuré le succès de cette 33e Conférence diplomatique.

À l'issue de ses travaux, la Conférence a adopté une résolution et un programme d'action, traduisant la détermination de l'ensemble du secteur diplomatique à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès national du Parti ainsi que les autres orientations du Parti relatives au développement national et à l'action extérieure du Vietnam dans la nouvelle ère.

Créée en 1957, la Conférence diplomatique constitue le principal forum du secteur diplomatique. Elle réunit les responsables du secteur au Vietnam et dans les missions vietnamiennes à l'étranger afin d'approfondir les orientations du Parti, d'évaluer la situation internationale et les activités diplomatiques, ainsi que de définir les grandes orientations et les priorités pour la période à venir.

VNA/CVN