Le président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane est décédé

Le président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, est décédé le 8 août à l’âge de 70 ans des suites d’une grave vascularite. Le Laos observera cinq jours de deuil national, du 9 au 13 août, en hommage à cette figure majeure du Parti révolutionnaire populaire lao.

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Photo : VNA/CVN

Dans la soirée du 8 août (heure locale), le Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le Comité central du Front lao pour la construction nationale ont annoncé avec une profonde tristesse le décès du président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, à l’âge de 70 ans, après avoir longtemps lutté contre une grave vascularite.Un communiqué spécial, publié par le journal Pasaxon et l’agence de presse KPL, souligne que le camarade Xaysomphone Phomvihane était l’un des principaux dirigeants du Comité central du Parti.

Doté d’une grande intelligence, de compétences, de perspicacité et d’une riche expérience acquise au cours de ses responsabilités dirigeantes au niveau local ainsi que dans plusieurs ministères et secteurs, il était un dirigeant ayant apporté d’importantes contributions.

Tout au long de sa vie, il a consacré son intelligence et ses forces à la cause révolutionnaire, au développement du pays ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie et au bonheur des différentes ethnies du Laos. Sa disparition constitue une perte extrêmement importante pour le Parti, l’État et les populations des différentes ethnies du Laos.

Afin de rendre hommage aux contributions du président de l’Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane et d’exprimer leur profonde tristesse, le Comité central du Parti et le gouvernement lao ont décidé d’organiser cinq jours de deuil national, du 9 au 13 août.

VNA/CVN