Donner un nouvel élan au Partenariat stratégique global Vietnam - Australie

À l’invitation de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et de la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, effectuera des visites d’État en Australie et en Nouvelle-Zélande du 9 au 14 août 2026.

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Photo : VNA/CVN

La visite en Australie du secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Tô Lâm, revêt une importance historique particulière, puisqu’il s’agira de la première visite dans ce pays d’un secrétaire général du PCv et président du Vietnam. Intervenant alors que le Partenariat stratégique global Vietnam - Australie connaît une dynamique particulièrement forte et offre de vastes perspectives de coopération, cette visite devrait donner un nouvel élan à des relations bilatérales plus profondes, substantielles et efficaces.

Le Vietnam et l’Australie ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 26 février 1973. En mars 2024, les deux pays ont publié une Déclaration commune portant élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global. Ils ont réalisé 96% des actions prévues dans leur Programme d’action pour la mise en œuvre de ce partenariat pour la période 2024-2027, illustrant leur forte volonté politique et la coordination efficace entre leurs ministères, secteurs et localités.

L’Australie figure aujourd’hui parmi les principaux partenaires économiques du Vietnam, tandis que ce dernier affirme de plus en plus sa position de partenaire commercial dynamique de l’Australie en Asie du Sud-Est.

Le commerce bilatéral dépasse actuellement 14 milliards de dollars. Au premier semestre 2026, les échanges ont atteint 8,1 milliards de dollars, en hausse de près de 22% sur un an. Les exportations vietnamiennes vers l’Australie se sont élevées à 3,8 milliards de dollars, soit une progression de plus de 25%. Les deux pays visent un commerce bilatéral de 20 milliards de dollars et un doublement des investissements réciproques dans les années à venir.

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L’Australie figure actuellement parmi les dix principaux partenaires du Vietnam en matière de commerce, de tourisme et d’aide publique au développement (APD). Elle s’est engagée à accorder au Vietnam 98,3 millions de dollars australiens d’aide au développement non remboursable pour l’exercice 2026-2027, portant ainsi à plus de 3 milliards de dollars australiens le montant total de son aide depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Les sciences, les technologies et l’innovation s’affirment également comme un nouveau moteur des relations bilatérales. Le Centre des technologies stratégiques Vietnam - Australie, créé à Hanoï en juin 2025, concentre notamment ses recherches sur la 5G, la 6G, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs...

S’appuyant sur plus d’un demi-siècle de bonnes relations bilatérales, la visite d’État en Australie de Tô Lâm revêt une importance particulière. Il s’agira de la première visite de Tô Lâm en Australie dans ses nouvelles fonctions, mais aussi de la première visite d’un haut dirigeant vietnamien depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global en mars 2024. Elle témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à l’Australie, partenaire majeur dans la région Indo-Pacifique, ainsi que de sa détermination à approfondir et à rendre plus substantiel et efficace le nouveau cadre de coopération bilatérale.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, la visite vise ainsi à consolider et à renforcer la confiance politique au plus haut niveau, à donner un nouvel élan à la mise en œuvre efficace du Partenariat stratégique global et à définir les priorités de coopération pour la prochaine étape.

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Selon l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, cette visite devrait ouvrir la voie à de nouvelles avancées dans trois grands domaines : la transformation numérique, les sciences et technologies et l’économie numérique, considérées comme de nouveaux moteurs de croissance des deux pays ; le développement de chaînes d’approvisionnement durables et le renforcement de la résilience des deux économies face aux incertitudes géopolitiques mondiales ; ainsi que le commerce et l’investissement, l’éducation et la formation, et la santé.

Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, cette visite revêt également une portée allant au-delà du cadre bilatéral. Au-delà de la coopération bilatérale, elle offrira aux dirigeants des deux pays l’occasion d’échanger en profondeur sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et de renforcer leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux, réaffirmant ainsi leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde.

La visite d’État de Tô Lâm en Australie marquera ainsi non seulement une nouvelle étape dans les relations bilatérales, mais témoignera également de la vision stratégique et de la détermination des dirigeants des deux pays à rendre les relations Vietnam - Australie toujours plus efficaces, sur la base de la confiance, du respect mutuels et des bénéfices partagés.

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