La Police économique célèbre ses 70 ans

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté le 8 août à Hanoï à la cérémonie célébrant le 70ᵉ anniversaire de la Police économique (10 août 1956) et à la remise de l’Ordre Hô Chi Minh à cette force.

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Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Trân Thanh Mân a remis l’Ordre Hô Chi Minh à la Police économique pour ses réalisations remarquables et ses contributions à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation.

À cette occasion, au nom du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a également remis à la Police économique une statue représentant le Président Hô Chi Minh lors de son retour dans son village natal.

Lors de la cérémonie, les délégués ont pris connaissance d’une lettre de félicitations du dirigeant Tô Lâm. Dans cette lettre, celui-ci a affirmé que le Parti, l’État et le peuple avaient toujours reconnu et hautement apprécié les importantes contributions de la Police économique au fil des années.

Soulignant que le pays entrait dans une nouvelle phase de développement marquée par des exigences élevées, Tô Lâm a appelé la Police économique à continuer d’améliorer son travail, en faisant preuve de fermeté politique, de compétence professionnelle et d’une solide maîtrise du droit. Il lui a demandé non seulement de lutter efficacement contre la criminalité, mais aussi d’identifier, de prévenir et de neutraliser de manière proactive les risques, de contribuer activement au perfectionnement des institutions et de protéger un climat d’investissement et d’affaires transparent, équitable et sûr, au service d’un développement rapide et durable du pays.

Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que le Vietnam se trouvait face à des opportunités de développement sans précédent, mais aussi à de nouveaux défis, avec l’apparition de nouvelles méthodes criminelles et de nouveaux risques pour la sécurité économique, financière, des données, des chaînes d’approvisionnement et du cyberespace. Dans ce contexte, la Police économique doit profondément renouveler ses méthodes de travail, en mettant davantage l’accent sur la prévention, la détection et le traitement des infractions ainsi que sur le perfectionnement des institutions, plutôt que sur le seul traitement des affaires après leur survenue.

Un "bouclier d’acier" fidèle

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale a demandé à la Police économique de continuer à affirmer son rôle clé dans la lutte contre la corruption, le gaspillage, les pratiques malsaines, la criminalité économique et la contrebande. Elle doit se concentrer sur la détection, les enquêtes et le traitement rigoureux des actes consistant à abuser de fonctions, de pouvoirs, de mécanismes ou de politiques à des fins personnelles, ainsi que des atteintes aux biens publics, aux ressources nationales et aux ressources destinées au développement du pays.

Il a souligné la nécessité d’identifier rapidement les lacunes des mécanismes, des politiques et de la gestion publique afin de proposer des modifications et des améliorations de la législation. Selon lui, la valeur d’une affaire ne réside pas seulement dans la sanction des auteurs et la récupération des biens détournés ou perdus, mais aussi dans l’identification des causes et des conditions ayant favorisé les violations, afin d’améliorer les mécanismes de gestion et d’empêcher que des faits similaires ne se reproduisent dans d’autres secteurs ou localités.

Face au développement rapide des sciences et technologies, de la transformation numérique et de l’économie numérique, la criminalité économique devient de plus en plus sophistiquée, recourant davantage aux hautes technologies, aux données, aux actifs numériques, aux flux financiers transfrontaliers et à de nouveaux modèles de production et d’affaires. Trân Thanh Mân a demandé à la Police économique d’être à l’avant-garde dans l’application des sciences et technologies, l’exploitation des données, les enquêtes numériques et le traçage des flux financiers, tout en identifiant de manière proactive les nouveaux risques pour la sécurité économique, financière, des données et des chaînes d’approvisionnement.

Trân Thanh Mân s’est déclaré convaincu que, forte de ses 70 années de tradition, la Police économique continuerait à enregistrer de nouveaux succès et à être une "épée tranchante" dans la lutte contre la criminalité ainsi qu’un "bouclier d’acier" fidèle et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple.

VNA/CVN