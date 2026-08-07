Le Vietnam et la Thaïlande veulent renforcer leur partenariat stratégique global

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a reçu vendredi 7 août à Hanoï le président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram.

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Photo : VNA/CVN

Le leader suprême vietnamien a souligné la portée particulière de cette visite, qui coïncide avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976-2026). Cet événement marque une étape importante reflétant le développement vigoureux des liens entre le Vietnam et la Thaïlande et donne un nouvel élan à la coopération bilatérale future.

Après avoir exprimé sa satisfaction quant aux progrès positifs des relations bilatérales dans tous les domaines, il a salué les résultats de l’entretien entre le président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, ainsi que son entrevue avec le Premier ministre Lê Minh Hung.

Il a souligné le rôle important de l’Assemblée nationale de Thaïlande dans la promotion de la coopération bilatérale, et a affirmé que la collaboration parlementaire constitue un pilier fondamental pour renforcer la confiance politique et contribuer à la mise en œuvre efficace des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que les deux parties continuent de consolider la confiance politique en maintenant des échanges réguliers de délégations ainsi que des contacts à haut niveau et à divers échelons.

Par ailleurs, il a appelé à la mise en œuvre effective du programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - Thaïlande pour la période 2026-2031. Il a également exprimé le souhait d’accueillir le roi et la reine de Thaïlande au Vietnam dans un avenir proche.

De son côté, Sophon Zaram a transmis les salutations et les meilleurs vœux du roi Maha Vajiralongkorn, du Premier ministre Anutin Charnvirakul et d’autres dirigeant thaïlandais au secrétaire général et président Tô Lâm ainsi qu’à d’autres hauts dirigeants vietnamiens.

Il a salué les réalisations significatives du Vietnam en matière de développement ces dernières années, a souligné le rôle et le prestige croissants du pays dans la région et sur la scène internationale, et a mis en avant la volonté de s’inspirer de l’expérience vietnamienne dans la rationalisation et la réorganisation de l’appareil administratif.

Photo : VNA/CVN

Sophon Zaram a affirmé que la Thaïlande accordait une grande importance au partenariat stratégique global avec le Vietnam, notant que les deux pays partagent un solide socle d’amitié, de nombreux intérêts stratégiques communs et un immense potentiel de coopération.

Il a souligné que l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global a ouvert une nouvelle phase de développement, et a insisté sur la volonté de renforcer la coopération globale avec le Vietnam, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation et du tourisme.

Saluant la coopération entre les Assemblées nationales des deux pays ces dernières années, Sophon Zaram a affirmé que l’Assemblée nationale de Thaïlande continuera de coordonner étroitement ses actions avec son homologue vietnamien afin de renforcer la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral, ainsi que de promouvoir l’échange d’expériences en matière de législation, de surveillance et de prise de décision sur des questions nationales importantes.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, de coordonner étroitement leurs efforts dans la lutte contre la criminalité transnationale, de finaliser prochainement la stratégie des "Trois Connectivités" et de mettre en œuvre efficacement des programmes et projets spécifiques visant à accroître la connectivité entre les deux économies.

Ils ont également convenu de promouvoir un développement équilibré et durable du commerce bilatéral, avec pour objectif d’atteindre un volume d’échanges de 25 milliards de dollars, puis de 50 milliards de dollars, conformément à la vision commune partagée par les dirigeants des deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande a remercié le Vietnam pour l’attention portée aux entreprises thaïlandaises investissant et opérant dans le pays, ainsi que pour le soutien qui leur est apporté.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à créer des conditions favorables et à encourager les entreprises de chaque pays à accroître leurs investissements dans l’autre.

Partageant l’avis du président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande quant au rôle de la communauté vietnamienne en Thaïlande en tant que passerelle entre les deux nations, le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé l’espoir que l’Assemblée nationale et les organismes compétents de Thaïlande continuent de prêter attention à cette communauté et de créer les conditions lui permettant de stabiliser sa vie et de contribuer activement au renforcement de l’amitié entre les peuples des deux pays.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également proposé que les deux parties continuent de promouvoir les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti de la fierté thaïlandaise (Bhumjaithai), contribuant ainsi à élargir le socle de stabilité de la coopération bilatérale.

Les deux parties ont convenu de maintenir une coordination étroite au sein des mécanismes de coopération régionaux et internationaux - notamment dans le cadre de l’ASEAN, des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong et des Nations unies - dans l’intérêt des peuples des deux pays et afin de contribuer activement au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région.

VNA/CVN