Le dirigeant Tô Lâm se rend en Australie et en Nouvelle-Zélande

Photo : VNA/CVN

À l’invitation de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et de la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Hanoï le 9 août pour effectuer des visites d’État en Australie et en Nouvelle-Zélande du 9 au 14 août 2026.

La délégation officielle comprend Bùi Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ; Trinh Van Quyêt, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation ; le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre de la Défense ; le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police ; Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères ; Nguyên Hai Ninh, membre du Comité central du PCV et chef du Bureau du Comité central du PCV ; Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du PCV et vice-président de l’Assemblée nationale ; Tô Ân Xô, assistant du secrétaire général du PCV et président de la République ; Pham Hung Tam, ambassadeur du Vietnam en Australie ; et Phan Minh Giang, ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande.

VNA/CVN