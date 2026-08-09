Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân se rendra au Laos pour rendre hommage à son homologue lao Xaysomphone Phomvihane

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|Le président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane.
|Photo : VNA/CVN
Le camarade Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale vietnamienne, conduira dimanche 9 août une délégation de haut rang du Parti et de l’État vietnamiens à Vientiane pour rendre hommage au camarade Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale du Laos.
Le camarade Xaysomphone Phomvihane est décédé à 11h18 le 8 août 2026, à l’âge de 70 ans, des suites d’une grave vascularite, selon un communiqué spécial publié par le Laos.
VNA/CVN