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Politique
Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân se rendra au Laos pour rendre hommage à son homologue lao Xaysomphone Phomvihane

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân conduira dimanche 9 août une délégation de haut rang à Vientiane pour rendre hommage au président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane.

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Le président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane.
Photo : VNA/CVN

Le camarade Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale vietnamienne, conduira dimanche 9 août une délégation de haut rang du Parti et de l’État vietnamiens à Vientiane pour rendre hommage au camarade Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale du Laos.

Le camarade Xaysomphone Phomvihane est décédé à 11h18 le 8 août 2026, à l’âge de 70 ans, des suites d’une grave vascularite, selon un communiqué spécial publié par le Laos.

VNA/CVN

#Trân Thanh Mân #Xaysomphone Phomvihane #Laos

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