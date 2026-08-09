Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân se rendra au Laos pour rendre hommage à son homologue lao Xaysomphone Phomvihane

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân conduira dimanche 9 août une délégation de haut rang à Vientiane pour rendre hommage au président de l’Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane.

>> Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

>> Vietnam - Laos : un partenariat renforcé autour d'une économie autonome

>> Vietnam - Laos : une coopération de défense et de sécurité toujours plus concrète

Photo : VNA/CVN

Le camarade Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, président de l’Assemblée nationale vietnamienne, conduira dimanche 9 août une délégation de haut rang du Parti et de l’État vietnamiens à Vientiane pour rendre hommage au camarade Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale du Laos.

Le camarade Xaysomphone Phomvihane est décédé à 11h18 le 8 août 2026, à l’âge de 70 ans, des suites d’une grave vascularite, selon un communiqué spécial publié par le Laos.

VNA/CVN