La visite du dirigeant Tô Lâm, un nouveau jalon dans les relations Vietnam - Australie

À l’invitation de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, effectuera prochainement une visite d’État en Australie.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement diplomatique d’une importance historique intervient alors que le Partenariat stratégique global entre les deux pays entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par de nouvelles opportunités de coopération.

Première visite d’État du président vietnamien en Australie, ce déplacement revêt une forte dimension symbolique et constituera un jalon important pour concrétiser les engagements politiques et consolider la confiance stratégique au plus haut niveau.

En amont de cet événement, le Premier ministre australien Anthony Albanese a exprimé son souhait d’accueillir le dirigeant vietnamien pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale, soulignant que les liens entre les deux pays reposent sur une profonde confiance stratégique, des intérêts communs et des aspirations partagées pour l’avenir de la région. Cette proximité est renforcée par des liens culturels étroits, portés par une communauté de 350.000 Australiens d’origine vietnamienne.

La dynamique croissante des relations

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a souligné que le choix de Tô Lâm de se rendre en Australie au début de son mandat présidentiel illustrait l’ambition et la dynamique croissantes de ces relations, qui couvrent désormais des domaines tels que le commerce, l’investissement, la défense et la sécurité, l’éducation, la transformation numérique et la transition énergétique.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a souligné l’importance historique de cette visite sur les plans politique, diplomatique et symbolique. Elle marque non seulement une nouvelle étape dans le développement des relations bilatérales, témoignant de la vision stratégique et de la détermination des dirigeants des deux pays à bâtir des relations toujours plus efficaces, fondées sur la confiance, le respect et les intérêts mutuels, mais constitue également une étape importante dans la mise en œuvre des orientations de la ligne diplomatique définie lors du XIVe Congrès national du PCV.

Revenant sur les progrès réalisés depuis l’élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global en mars 2024, l’ambassadeur a souligné que la confiance politique s’était renforcée grâce aux échanges de haut niveau, aux mécanismes de dialogue et à la coopération dans les forums régionaux et internationaux. Les deux pays mettent en œuvre le Plan d’action sur la mise en œuvre de leur partenariat pour 2024 - 2027, dont environ 96 % des actions ont déjà été réalisées ou progressent conformément au calendrier.

Photo : VNA/CVN

La coopération économique demeure l’un des principaux piliers des relations bilatérales. Au premier semestre 2026, les échanges commerciaux ont atteint 8,1 milliards de dollars, en hausse de près de 22% sur un an. Les exportations vietnamiennes vers l’Australie ont progressé de plus de 25%, pour s’établir à 3,8 milliards de dollars. L’Australie figure désormais parmi les dix premiers partenaires du Vietnam en matière de commerce, de tourisme et d’aide publique au développement.

Les relations dans les domaines de la défense et de la sécurité continuent également de se renforcer sur la base de la confiance et du respect mutuels.

La science, la technologie et l’éducation s’imposent comme de nouveaux moteurs du partenariat. Les deux pays poursuivent la deuxième phase du programme Aus4Innovation et mettent en œuvre plusieurs projets dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la biosécurité et de l’environnement. Le Centre de technologies stratégiques Australie - Vietnam, inauguré à Hanoï en 2025, conduit des recherches sur la 5G, la 6G, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Dans l’éducation, le Vietnam est le quatrième pays d’origine des étudiants étrangers en Australie, avec près de 25.000 étudiants vietnamiens en 2026.

Cette visite du dirigeant vietnamien, notamment son premier entretien officiel avec Anthony Albanese à Canberra, devrait ouvrir la voie à des avancées dans la transformation numérique, les sciences et technologies et l’économie numérique, qui constituent de nouveaux moteurs des deux économies.

Au-delà du cadre bilatéral, cette visite porte une vision régionale et globale, les deux pays s’engageant à coordonner leurs positions au sein des instances multilatérales telles que l’ONU, l’ASEAN et l’APEC, dont le Vietnam sera l’hôte en 2027.

En somme, ce déplacement du dirigeant vietnamien Tô Lâm constituera un jalon historique, marquant l’ouverture d’un nouveau chapitre prometteur et portant le Partenariat stratégique global Vietnam-Australie à un nouveau niveau, au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.

VNA/CVN