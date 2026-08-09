Communiqué spécial du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao

Le président de l’Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, est décédé samedi 8 août 2026 à l’âge de 70 ans des suites d’une grave vascularite. Le Laos observera cinq jours de deuil national, du 9 au 13 août, en hommage à cette figure majeure du Parti révolutionnaire populaire lao.

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Photo : VNA/CVN

Le camarade Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et président de l’Assemblée nationale de la République démocratique populaire lao, est décédé à 11h18 le 8 août 2026, à l’âge de 70 ans, des suites d’une grave vascularite.

Un communiqué spécial publié conjointement par le Comité central du PPRL, l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Comité central du Front lao pour la construction nationale et la famille de Xaysomphone Phomvihane l’a annoncé.

Le communiqué souligne que le camarade Xaysomphone Phomvihane était l’un des principaux cadres dirigeants du Comité central du PPRL. Doté de connaissances, de compétences, de perspicacité et d’une riche expérience, il avait assumé des responsabilités dirigeantes au niveau local ainsi que dans de nombreux secteurs et domaines. Il était un dirigeant ayant obtenu de nombreux résultats remarquables.

Tout au long de sa vie, le camarade Xaysomphone Phomvihane a consacré son intelligence et ses forces à la cause révolutionnaire du Parti, au développement national ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie et au bonheur des différentes ethnies du Laos.

Le Comité central du PPRL a souligné que la disparition du camarade Xaysomphone Phomvihane constituait une perte immense pour le Parti, l’État et les populations des différentes ethnies du Laos.

Dans ce moment de profonde douleur, l’ensemble du Parti, de l’État, des forces armées, des cadres, des membres du Parti et de la population lao transforment leur douleur et leur chagrin en force ; renforcent l’unité et la solidarité ; restent étroitement unis autour du Comité central du PPRL ; font valoir les traditions glorieuses et héroïques de la nation et du Parti ; poursuivent résolument et approfondissent la ligne de Renouveau du Parti ; continuent de perfectionner le régime de démocratie populaire et avancent vers l’objectif socialiste.

Afin d’honorer les contributions du camarade Xaysomphone Phomvihane et d’exprimer leur profonde tristesse, le Comité central du PPRL, l’Assemblée nationale, le gouvernement et le Comité central du Front lao pour la construction nationale ont décidé d’organiser une période de deuil national de cinq jours, du 9 au 13 août 2026. La cérémonie funèbre aura lieu le 13 août 2026 sur la place That Luang.

VNA/CVN