Le président de l'AN et de la Chambre des représentants de Thaïlande termine sa visite officielle au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale et de la Chambre des représentants du Royaume de Thaïlande, Sophon Zaram, a quitté Hanoï dans la soirée du 7 août, concluant avec succès sa visite officielle au Vietnam, effectuée du 5 au 7 août à l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

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Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, Sophon Zaram a déposé une gerbe au Mausolée du Président Hô Chi Minh et au Monument aux Héros et Martyrs, situé rue Bac Son à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, l'a reçu. Le Premier ministre Lê Minh Hung s'est entretenu avec lui, tandis que le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a présidé la cérémonie d'accueil officielle et les entretiens entre les deux délégations.

À cette occasion, les dirigeants vietnamiens ont souligné que cette visite revêtait une importance particulière, intervenant à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. Ils ont estimé qu'elle constituait une nouvelle impulsion pour le développement des relations bilatérales.

Se félicitant des progrès enregistrés dans la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, les dirigeants vietnamiens ont réaffirmé le rôle important du Parlement thaïlandais dans la promotion des relations bilatérales. Ils ont souligné que la coopération interparlementaire constituait l'un des piliers du partenariat entre les deux pays, contribuant à renforcer la confiance politique et à mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre leurs hauts dirigeants.

Ils ont proposé de poursuivre les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement le Programme d'action pour le partenariat stratégique intégral Vietnam - Thaïlande pour la période 2026-2031, tout en exprimant le souhait d'accueillir prochainement au Vietnam Leurs Majestés le Roi et la Reine de Thaïlande.

Pour sa part, Sophon Zaram s'est déclaré heureux d'effectuer sa première visite officielle au Vietnam et a remercié les dirigeants vietnamiens pour l'accueil chaleureux et solennel réservé à sa délégation. Il a transmis les salutations et les meilleurs vœux de Sa Majesté le Roi Maha Vajiralongkorn, du Premier ministre Anutin Charnvirakul et des dirigeants thaïlandais au secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, ainsi qu'aux hauts dirigeants vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Le responsable thaïlandais a salué les importantes réalisations du Vietnam en matière de développement ainsi que le rôle et la position croissants du pays sur la scène régionale et internationale. Il a également exprimé le souhait de s'inspirer de l'expérience vietnamienne dans la rationalisation de l'appareil administratif.

Réaffirmant l'importance que la Thaïlande attache au partenariat stratégique intégral avec le Vietnam, il a estimé que l'élévation des relations bilatérales à ce niveau ouvrait une nouvelle étape de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'éducation et du tourisme. Il a également salué les résultats de la coopération entre les deux organes législatifs et affirmé que le Parlement thaïlandais continuerait à travailler en étroite coordination avec l'Assemblée nationale vietnamienne afin de renforcer les échanges d'expériences en matière législative, de supervision et de prise de décisions sur les grandes questions nationales.

Dans le cadre de sa visite, Sophon Zaram a visité le temple Ngoc Son à Hanoï et assisté à l'ouverture de l'exposition de costumes traditionnels intitulée "Tisser les liens d'amitié : célébrer les 50 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande", organisée par l'ambassade de Thaïlande au Vietnam en coordination avec le Musée des femmes du Vietnam, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

VNA/CVN