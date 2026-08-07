Vietnam - Australie : volonté d'intensifier le partenariat stratégique intégral

La prochaine visite d'État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, témoigne de l'importance que le Vietnam attache à l'Australie en tant que partenaire clé dans la région Indo-Pacifique, ainsi que de sa détermination à rendre le nouveau cadre de partenariat plus profond, plus substantiel et plus efficace, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

S'adressant à la presse à la veille de la visite, Lê Manh Cuong a souligné la portée particulière de ce déplacement : il s'agira de la première visite en Australie de Tô Lâm en tant que secrétaire général et président, et de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique intégral en mars 2024.

Cette visite s'inscrit dans le prolongement de plus d'un demi-siècle de relations diplomatiques, au cours duquel le partenariat a été successivement rehaussé : de partenariat intégral à partenariat stratégique, puis, tout récemment, à partenariat stratégique intégral. Chaque étape a reflété un niveau accru de confiance politique et une convergence croissante des intérêts, a-t-il noté.

Elle intervient alors que le Vietnam promeut un nouveau modèle de développement fondé sur la productivité, la connaissance, la science et la technologie, l'innovation, la transformation numérique et une gouvernance moderne. Autant de domaines dans lesquels l'Australie dispose d'atouts majeurs, qu'il s'agisse de recherche fondamentale et de technologies stratégiques, de formation de ressources humaines de qualité ou d'une administration publique et d'une fonction publique solides.

Le programme de la visite conjugue diplomatie de haut niveau et coopération concrète dans les domaines de l'économie, de la technologie, de l'éducation et des ressources humaines, avec pour objectif non seulement d'élargir les relations bilatérales, mais aussi de créer une nouvelle dynamique de développement pour le Vietnam.

Concernant l'évolution des liens bilatéraux, Nguyên Manh Cuong a affirmé que les relations Vietnam - Australie connaissent actuellement leur phase la plus dynamique depuis l'établissement du partenariat stratégique intégral.

La confiance politique demeure un élément clé : les deux parties maintiennent des échanges réguliers à haut niveau et de nombreux mécanismes de coopération bilatérale, tout en assurant une coordination étroite au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) et des Nations unies, a-t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

Le responsable a également souligné que le volume des échanges commerciaux bilatéraux a dépassé les 14 milliards de dollars. Les deux économies sont hautement complémentaires et participent toutes deux à des accords de libre-échange de nouvelle génération, notamment l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP), le Partenariat économique régional global (RCEP) et la Zone de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

Le vice-ministre des Affaires étrangères a souligné que les deux économies ne sont pas concurrentes, mais complémentaires, jetant ainsi les bases de l'expansion des échanges commerciaux et des investissements, de la diversification des chaînes d'approvisionnement et du développement des industries d'avenir.

Il a mis en avant le programme Aus4Innovation et le Centre Vietnam - Australie pour les technologies stratégiques comme des initiatives ouvrant de nouvelles voies de coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des données numériques et des minéraux critiques. La science, la technologie et l'innovation s'imposent ainsi comme de nouveaux piliers de croissance des relations bilatérales.

L'éducation et les liens humains constituent également un atout majeur. L'université RMIT a été la première université étrangère à s'implanter au Vietnam, tandis que plus de 35.000 étudiants vietnamiens poursuivent actuellement leurs études en Australie.

Par ailleurs, une communauté de plus de 350.000 Vietnamiens en Australie, ainsi que des réseaux d'intellectuels et d'entreprises tels que l'Association des universitaires et experts vietnamo-australiens (VASEA), servent de lien solide entre les deux peuples. Il a estimé que ce capital humain et social constituait un atout qu'aucun accord ne saurait créer du jour au lendemain.

L'Australie est également un partenaire important du Vietnam en matière d'aide publique au développement (APD) dans les domaines des infrastructures, de la transformation numérique, de la réponse au changement climatique et de la transition verte. Le pays a en outre intensifié la formation de cadres vietnamiens par l'intermédiaire du Centre Vietnam - Australie (VAC), situé au sein de l'Académie politique nationale Hô Chi Minh.

Nguyên Manh Cuong a indiqué que la coopération en matière de défense et de sécurité constituait un autre point fort des relations bilatérales. L'Australie est le seul pays à avoir soutenu le Vietnam dans le transport d'hôpitaux de campagne, tout en dispensant des formations en anglais et en médecine militaire. Cette coopération a contribué à renforcer la capacité du Vietnam à participer aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Concernant les résultats attendus de la visite, il a précisé que l'accent serait mis sur la concrétisation du potentiel existant en projets de coopération tangibles. Les dirigeants des deux pays devraient discuter des orientations stratégiques de la coopération dans les domaines de la technologie, de la transition énergétique et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

L'un des temps forts de la visite sera le forum TechConnect, qui vise à promouvoir une coopération entre les pouvoirs publics, les entreprises et les universités ainsi que les instituts de recherche des deux pays, afin de bâtir un écosystème d'innovation partagé. Plusieurs documents de coopération importants devraient également être signés, tant au niveau gouvernemental qu'entre instituts de recherche et entreprises.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, l'objectif majeur est objectif est de franchir une nouvelle étape qualitative, en faisant de la science, de la technologie, de l'innovation et des industries technologiques stratégiques de nouveaux piliers de croissance, aux côtés du commerce, de l'investissement et de l'éducation. Cela contribuera à renforcer la résilience des deux économies.

S'appuyant sur plus d'un demi-siècle de confiance mutuelle et sur le cadre du partenariat stratégique intégral, le Vietnam espère que cette visite donnera une nouvelle dynamique à l'approfondissement des relations bilatérales, apportera des bénéfices concrets aux populations et aux entreprises des deux pays, et contribuera positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région, a-t-il conclu.

VNA/CVN