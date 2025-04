L'aéroport international de Dà Nang parmi les 100 meilleurs du monde

C'est la deuxième année consécutive que cet aéroport apparaît dans ce prestigieux classement, à la 84e place, en hausse de 10 places par rapport à 2024.

Ce classement témoigne de la reconnaissance internationale des efforts constants déployés par l'aéroport, notamment dans un contexte de concurrence croissante entre les aéroports de la région et du monde entier.

En outre, Skytrax a classé l'aéroport international de Dà Nang, le seul représentant vietnamien à la 9e place des meilleurs aéroports d'Asie en 2025. Il s’agit d’un point de repère important confirmant l'amélioration de la qualité des services, des infrastructures et de l'expérience passagers, et répondant aux normes internationales en matière de modernité, de convivialité et de professionnalisme.

Prochainement, l'aéroport poursuivra ses efforts d'innovation, d'amélioration de la qualité de ses services et de développement de la coopération internationale afin de devenir une plaque tournante importante du transport aérien dans la région Asie-Pacifique, contribuant ainsi au développement économique et touristique de la ville de Dà Nang en particulier et du Vietnam dans son ensemble.

L'aéroport international de Dà Nang est l'un des trois aéroports internationaux les plus fréquentés du Vietnam, après l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï et l'aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville. Il dessert plus de 150 vols nationaux et internationaux, transportant environ 15.000 passagers par jour.

VNA/CVN