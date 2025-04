Vietnam - Espagne

Un grand potentiel de coopération en matière de commerce et d'investissement

Le Vietnam et l'Espagne ont un grand potentiel pour élargir leur coopération globale dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, le tourisme, la science et la technologie, et les échanges culturels.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors du Forum d'affaires Vietnam - Espagne, qui s'est tenu, le 10 avril à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam. L’Espagne et le Vietnam doivent agir pour transformer ce potentiel en résultats tangibles, renforçant ainsi les relations bilatérales et contribuant à la prospérité partagée entre l'Union européenne (UE) et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a-t-il ajouté.

Le Vietnam est une économie dynamique en plein essor, avec un taux de croissance supérieur à 7% en 2024, un chiffre que peu de pays pourraient atteindre face à de nombreuses fluctuations et difficultés, a-t-il déclaré, affirmant que l'Espagne souhaitait devenir un partenaire actif de la modernisation du Vietnam et de son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2050.

Fortes de leurs atouts dans l'industrie, l'énergie, les infrastructures de transport et, en particulier, les réseaux de métro, les entreprises espagnoles peuvent participer activement aux projets stratégiques du Vietnam, a-t-il proposé.

La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a affirmé que l'Espagne a toujours été un partenaire important du Vietnam, tant dans la région que dans le monde. Les échanges commerciaux entre les deux pays n'ont cessé de croître au fil des ans, atteignant 4,7 milliards de dollars en 2024, faisant de l'Espagne le cinquième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'UE. Parallèlement, le Vietnam est le premier partenaire commercial de l'Espagne au sein de l'ASEAN.

Cependant, les relations économiques, commerciales et d'investissement ne sont toujours pas à la hauteur du potentiel et des atouts des deux pays, les échanges bilatéraux ne représentant que 0,7% du chiffre d'affaires total de l'Espagne et 0,6% de celui du Vietnam.

Les investissements de la nation européenne au Vietnam restent également modestes, le pays se classant au 46e rang sur 147 pays et territoires qui investissent dans ce pays d'Asie du Sud-Est, a déclaré Phan Thi Thang, ajoutant qu'il restait un important potentiel de collaboration bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement.

Selon la vice-ministre, le Vietnam et l'Espagne sont deux économies présentant de nombreux atouts complémentaires. Le Vietnam est la troisième économie de l'ASEAN et la 32e économie mondiale, se classant parmi les 20 premières en termes de commerce international et parmi les 15 premières en termes d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE).

Grâce à un environnement politique stable, une forte croissance économique, des politiques commerciales et d'investissement ouvertes et des coûts de production compétitifs, le Vietnam devient une destination attractive pour les entreprises espagnoles. D'autre part, grâce à ses atouts dans les domaines de l'énergie, des matériaux, des ressources et des technologies, l'Espagne représente un atout majeur dans la stratégie d'optimisation des chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises vietnamiennes.

L'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), qui prévoit la suppression de la quasi-totalité des lignes tarifaires sur une période de 7 à 10 ans, constitue un levier important pour le commerce bilatéral.

De plus, le Vietnam et l'Espagne bénéficient d'une position stratégique aux portes de l'Asie et de l'Europe, servant de passerelles entre les deux régions économiques les plus dynamiques du monde. Les marchandises vietnamiennes entrant en Espagne ciblent les quelque 500 millions de personnes présentes sur le marché de l'UE, tandis que les entreprises espagnoles au Vietnam peuvent accéder au marché de l'ASEAN, qui compte près de 700 membres, ainsi qu'à celui de près de 6 milliards de consommateurs grâce aux 17 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux dont le Vietnam est membre, a déclaré Phan Thi Thang.

Le Vietnam et l'Espagne se préparent à la première réunion du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement, un mécanisme essentiel pour examiner la collaboration bilatérale, identifier les domaines prioritaires et aider les entreprises des deux pays à explorer leurs marchés respectifs.

De son côté, Bùi Xuân Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l'Espagne est l'un des partenaires importants de la ville en matière de commerce et d'investissement. Actuellement, il existe 44 projets d’investissement espagnols dans la ville, avec un capital social total de 16,2 millions de dollars.

Hô Chi Minh-Ville souhaite de renforcer sa coopération avec les entreprises et investisseurs espagnols dans des secteurs tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, le tourisme et la transformation numérique et s’engage à créer des conditions favorables pour que les entreprises espagnoles et européennes puissent étendre leur présence dans la ville et contribuer à une chaîne d'approvisionnement efficace, flexible et durable, tant au Vietnam que dans toute la région ASEAN, a-t-il déclaré.

