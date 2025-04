La visite du PM espagnol offrira de belles perspectives de coopération avec HCM-Ville

>> Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et espagnol

>> Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre espagnol

>> Le président de la République reçoit le Premier ministre espagnol

Photo : VNA/CVN

Félicitant le dirigeant espagnol pour ses rencontres fructueuses avec les dirigeants vietnamiens à Hanoï et la signature de plusieurs accords bilatéraux clés, Nguyên Van Duoc s'est dit confiant que cette visite insufflerait un nouvel élan aux relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et l'Espagne.

Concernant la coopération actuelle, Nguyên Van Duoc a indiqué que l'Espagne avait investi dans 44 projets à Hô Chi Minh-Ville, pour un capital social total de 16,2 millions de dollars américains. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé les 400 millions de dollars américains, un chiffre qui témoigne de relations positives, mais qui reste en deçà du plein potentiel des deux parties, a-t-il déclaré.

Décrivant Hô Chi Minh-Ville comme un pôle urbain jeune, dynamique et en pleine croissance, Nguyên Van Duoc a souligné le vif intérêt de la ville pour le développement de partenariats avec des entreprises internationales, notamment espagnoles. Il a salué les capacités et l'expérience des entreprises espagnoles et identifié plusieurs domaines prioritaires de coopération comme les infrastructures de transport, le tourisme, la transformation numérique, le développement portuaire, les énergies propres et les échanges interpersonnels.

Nguyên Van Duoc a réaffirmé l'engagement de Hô Chi Minh-Ville à offrir les meilleures conditions possibles aux entreprises espagnoles pour investir et opérer avec succès, contribuant ainsi à l'avancement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Espagne.

De son côté, le Premier ministre Pedro Sánchez a adressé ses félicitations au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (1975-2025). Il a souligné l'importance de sa visite au Vietnam, la première d'un Premier ministre espagnol depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1977.

Il a indiqué que ses rencontres avec les dirigeants vietnamiens avaient abouti à des résultats importants, notamment la signature d'accords de coopération dans de multiples secteurs. Ces accords, a-t-il déclaré, témoignent de la volonté commune de faire évoluer les relations bilatérales vers un partenariat stratégique global dans un avenir proche.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pedro Sánchez a souligné que l'Espagne et le Vietnam comptent parmi les économies les plus dynamiques au monde et possèdent des atouts complémentaires. Il a rappelé que l'Espagne a été le premier pays de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) et qu'elle continue de renforcer activement ses relations commerciales avec l'ASEAN, en particulier avec le Vietnam. Les entreprises espagnoles, a-t-il ajouté, souhaitent contribuer au développement du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville, notamment dans les secteurs où l'Espagne possède une expertise.

Il a également remercié les autorités de la ville pour leur soutien à l'organisation réussie du Forum d'affaires Vietnam - Espagne et pour la création d'un environnement favorable aux entreprises espagnoles actuellement implantées à Hô Chi Minh-Ville.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Pedro Sánchez a assisté et prononcé un discours au Forum d’affaires Vietnam - Espagne.

VNA/CVN