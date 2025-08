Le Vietnam s’affirme comme destination verte et durable

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, chef du Comité national de pilotage du tourisme, a présidé, dans l’après-midi du 31 juillet, une réunion pour évaluer les résultats de la relance et du développement du tourisme post-COVID-19, et proposer des solutions afin d’accélérer la croissance du secteur dans la nouvelle conjoncture.

Le vice-Premier ministre a souligné que le tourisme figurait parmi les dix faits marquants de l’économie vietnamienne au cours du premier semestre 2025. Ce succès résulte de l’action conjuguée de nombreux secteurs, avec en son cœur l’industrie touristique, bénéficiant de la direction du Parti, du suivi attentif du gouvernement et du soutien actif des ministères, des collectivités locales, des entreprises et de la population.

Selon le rapport présenté lors de la réunion, le tourisme vietnamien s’est rétabli de manière impressionnante après la pandémie. En 2023, le pays a accueilli 12,6 millions de visiteurs internationaux (soit une hausse de 332%) et servi 108 millions de touristes domestiques. En 2024, ces chiffres ont atteint respectivement plus de 17 millions (+39%) et 110 millions de visiteurs. Au premier semestre 2025, la dynamique s’est poursuivie avec près de 10,7 millions de touristes internationaux et 77,5 millions de touristes nationaux, pour des recettes totales estimées à 518.000 milliards de dôngs.

Le Vietnam figure aujourd’hui parmi les trois destinations ayant enregistré la plus forte croissance du nombre de visiteurs internationaux en Asie du Sud-Est. De nombreuses initiatives innovantes de promotion ont été mises en œuvre à l’international, notamment lors du Festival de Cannes (France) et à Hollywood (États-Unis), contribuant à renforcer l’image du Vietnam sur la scène touristique mondiale.

Outre ces résultats remarquables, le vice-Premier ministre et les participants ont également identifié plusieurs défis persistants : une perception inégale du rôle stratégique du tourisme au niveau local, une offre touristique encore peu innovante, des infrastructures portuaires insuffisamment adaptées au tourisme maritime, ainsi qu’un travail de promotion parfois obsolète et peu efficace.

Le vice-Premier ministre a appelé à renouveler en profondeur l’approche du développement touristique, à redéfinir le positionnement du secteur de manière structurée, moderne et durable. Il a insisté sur la nécessité de restructurer les marchés cibles, en consolidant les marchés traditionnels tout en explorant de nouveaux bassins de visiteurs ; de renforcer la formation des ressources humaines ; et d’investir davantage dans les infrastructures touristiques.

Il a également demandé la révision de la Loi sur le tourisme de 2017 et l’amélioration du cadre juridique en vue de faciliter les activités des entreprises et des touristes, tout en accélérant la transition numérique et la simplification administrative. Par ailleurs, il a encouragé les entreprises à faire preuve de créativité pour développer des produits touristiques à haute valeur ajoutée, mieux adaptés aux attentes des visiteurs.

"Avec une volonté commune forte et des efforts concertés, le tourisme vietnamien connaîtra une percée spectaculaire, s’affirmant comme un secteur économique de pointe, contribuant à promouvoir une image vivante du Vietnam, un peuple bienveillant et hospitalier, et positionnant notre pays comme une destination verte, attrayante et durable sur la carte du tourisme mondial", a déclaré le vice-Premier ministre.

