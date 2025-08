La marque nationale du Vietnam : un atout stratégique dans le numérique

Le Vietnam traverse une ère où les frontières temporelles et spatiales s'estompent grâce à la technologie. Un simple clic ou un message partagé sur les réseaux sociaux peut faire rayonner l'image du pays et des marques vietnamiennes à travers le monde.

Alors que le début du XXIe siècle a été marqué par la course des marques traditionnelles, la décennie actuelle est celle de la révolution de la marque numérique. C'est dans cet espace que la valeur est créée et diffusée par la technologie, les données et les expériences digitales.

Selon les experts, la marque nationale n'est plus seulement une représentation de la culture ou de l'économie. Elle incarne un engagement de qualité et de valeur que le pays offre au monde. Pour le Vietnam, se positionner dans l'espace numérique exige une vision stratégique claire, de l'innovation et une collaboration solide entre l'État, les entreprises et la population.

L'économie numérique vietnamienne, reposant sur une base solide, permet à la marque nationale d'affirmer sa position sur la scène internationale. Avec plus de 101 millions d'habitants et un taux de connexion mobile dépassant 126%, le Vietnam démontre la puissance d'une société numérique active.

Selon Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, le pays compte 79,8 millions d'utilisateurs d'Internet, soit 78,8% de la population. On dénombre également 76,2 millions de comptes sur les réseaux sociaux, soit l'équivalent de 75,2% de la population. Ce chiffre a augmenté de 3,5 millions en un an. Chaque internaute vietnamien passe en moyenne 6 heures en ligne par jour, dont plus de trois heures sur son téléphone mobile. C'est une opportunité idéale pour la marque nationale de se faire connaître.

L'écosystème des entreprises vietnamiennes est également en pleine croissance. Ce dynamisme montre une stratégie commune pour améliorer la qualité, innover et promouvoir les produits vietnamiens dans le monde entier. La marque nationale, portée par la transformation numérique, est devenue un atout stratégique. Elle reflète la confiance, les valeurs durables et la capacité d'innovation de tout un peuple. L'harmonie entre l'identité culturelle, la qualité des produits et la force technologique aide le Vietnam à jouer un rôle important dans l'économie mondiale, a-t-il estimé.

Nguyên Anh Tuân, co-fondateur du Boston Global Forum, a souligné que créer une marque numérique forte était la clé d'un développement durable. Il a insisté sur deux points essentiels pour les entreprises : allouer des ressources financières de manière judicieuse aux projets de marque numérique et d'intelligence artificielle ; former une équipe créative capable de se connecter aux réseaux internationaux.

Dans un monde où la technologie et les modèles d'affaires peuvent être copiés, la marque est le plus grand facteur de différenciation durable. Une marque forte n'est pas seulement un avantage commercial. C'est aussi le symbole d'une vision, d'une culture et d'un bon leadership. À l'ère du numérique, la marque ne se résume plus à un logo ou à un slogan. Elle est l'intégration des valeurs et de la capacité d'adaptation. C'est pourquoi le développement de la marque est aujourd'hui une priorité pour les entreprises et les nations du monde entier, a ajouté l’expert..

