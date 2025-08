Tourisme

Saigontourist : 50 ans d'essor aux côtés du pays

Le 1 er août 2025 marque un jalon majeur pour le groupe Saigontourist : un demi-siècle de fondation et de développement. Plus qu’un simple anniversaire, l’événement est une occasion de se remémorer le passé, de reconnaître les accomplissements et de se projeter vers l’avenir.

C’est un reflet vivant d’un parcours exceptionnel, où l’histoire de Saigontourist s’est tissée avec celle de la nation vietnamienne dans son renouveau et son ouverture au monde.

En août 1975, alors que le pays vient à peine de retrouver son unité, le groupe Saigontourist voit le jour. Modeste par ses moyens, mais animé d’une vision ambitieuse, il s’appuie sur la détermination inébranlable et le courage de ses pionniers pour poser les fondations d’une nouvelle ère du tourisme vietnamien.

Cinquante ans plus tard, Saigontourist est devenu un fleuron du tourisme national. Il a contribué à transformer l’industrie touristique à Hô Chi Minh-Ville, en y implantant une dynamique professionnelle, moderne et ouverte sur l’international. Son empreinte dépasse désormais les frontières de la ville pour s’imposer sur l’ensemble du territoire, dans les villes côtières, les hauts plateaux, jusqu’aux confins du pays.

Photo : Saigontourist/CVN

Une résilience exemplaire face à l'adversité

Saigontourist, c’est aujourd’hui un écosystème complet de services haut de gamme : plus de 100 entités couvrant hôtels, resorts, restaurants, agences de voyages, centres de congrès, terrains de golf, chaînes de télévision câblée, écoles de formation professionnelle. Le groupe accueille chaque année des millions de touristes vietnamiens et internationaux, tout en formant des milliers de jeunes talents pour le secteur.

Le chemin vers la réussite n’a jamais été linéaire. Crises économiques, catastrophes naturelles, bouleversements géopolitiques, et plus récemment la pandémie de COVID-19, ont tous mis à l’épreuve la résilience du groupe. À chaque difficulté, Saigontourist s’est relevé plus fort. Par la solidarité, l’adaptabilité, la créativité, l’entreprise a su faire de chaque crise une opportunité de transformation.

Cette capacité à se réinventer repose sur un capital humain d’exception. Derrière chaque succès, il y a l’engagement silencieux de dizaines de milliers de collaborateurs, qui ont su conjuguer passion du métier, sens du service et loyauté envers les valeurs fondatrices du groupe.

Saigontourist ne s’est jamais contenté de suivre les tendances. Il les a souvent anticipées, parfois même initiées.

Le groupe a été pionnier dans de nombreux domaines : l’ouverture de sites touristiques dans les régions reculées du pays, la création d’écoles de tourisme, la mise en place des premiers services de télévision touristique, l’organisation de festivals culturels et culinaires d’envergure internationale.

Il a également été à l’origine du tout premier accueil de groupes de touristes internationaux après la réunification, posant les bases d’une diplomatie du tourisme chaleureuse et efficace. Durant la pandémie, il s’est illustré par son soutien logistique exemplaire aux équipes médicales et aux zones confinées.

Ses efforts ont été récompensés par des dizaines de milliers de prix et distinctions honorifiques décernés par l’État, le gouvernement, les autorités locales, mais aussi par les plus grandes institutions touristiques internationales. On y retrouve des décorations prestigieuses telles que le titre de Héros du Travail, les Ordres de l’Indépendance et du Travail, les trophées de l’ASEAN, du Guinness World Records ou encore le prix du meilleur festival gastronomique du monde.

Un nouvel horizon, une nouvelle ambition

Au fil des décennies, Saigontourist s’est imposé comme un acteur incontournable des grands événements du pays. Qu’il s’agisse des cérémonies nationales, des événements diplomatiques ou des forums économiques, le groupe assure la logistique, l’accueil, la restauration et l’hébergement avec un professionnalisme irréprochable.

Photo : Saigontourist/CVN

À l’international, Saigontourist est devenu un ambassadeur culturel du Vietnam. En 2025, sa “Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist” organisée à Hô Chi Minh-Ville et à Osaka (Japon) a attiré des centaines de milliers de visiteurs. Le groupe est également actif dans la promotion du tourisme vietnamien en Europe, en Asie et en Amérique, en organisant des roadshows, salons et campagnes de communication.

L’une des forces de Saigontourist réside dans sa vision profondément humaine du dévelopement. Au-delà de la croissance économique, le groupe accorde une place essentielle au bien-être de ses salariés. Des politiques sociales concrètes, des activités de cohésion, des soutiens familiaux et éducatifs sont régulièrement mis en œuvre. Car le bonheur des familles fonde la solidité du collectif.

En parallèle, de nombreuses offres promotionnelles sont déployées en 2025 à l’échelle nationale pour remercier clients et partenaires : hébergements, repas gastronomiques, circuits touristiques, événements profes-sionnels, et bien d’autres services, tous conçus avec soin et raffinement.

À l’occasion de ce 50e anniversaire, Pham Huy Binh, président du conseil d’administration, a lancé un appel vibrant à toute la grande famille Saigontourist : “Ravivons ensemble la flamme de la passion. Honorons l’héritage de nos prédécesseurs. Affirmons avec fierté l’identité de Saigontourist : cinquante années de gloire, de croissance et de service à la nation. Marchons unis vers l’avenir, vers une ère nouvelle d’intelligence, de prospérité et de rayonnement pour le peuple vietnamien”.

Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN