Assemblée nationale : le Vietnam poursuit le plan de restructuration économique

Dans l’après-midi du 20 octobre, dans le cadre de la 10 e session de la XV e législature, l’Assemblée nationale a écouté le rapport du gouvernement et celui du Comité de l’économie et des finances sur la mise en œuvre de la Résolution relative au plan de restructuration économique pour la période 2021-2025.

Présentant le rapport du gouvernement, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné que la mise en œuvre du plan de restructuration économique s’est déroulée dans un contexte international et régional particulièrement volatil et imprévisible, marqué par de nombreux défis intérieurs.

Grâce à la détermination du système politique tout entier, à la solidarité du Parti, du peuple, de l’armée et de la communauté des entreprises, ainsi qu’au soutien de partenaires internationaux, le Vietnam a surmonté les difficultés et obtenu des résultats de développement importants et assez complets, avec de nombreux points lumineux par rapport à la région.

Sur les 27 indicateurs fixés par la Résolution 31/2021/QH15, 23 ont été évalués : 10 devraient être atteints, 9 sont jugés difficiles à atteindre et 4 ne seront probablement pas réalisés. Les cibles liées à la productivité du travail, au développement des entreprises, aux coopératives agricoles à haute technologie et à la part des dépenses en science et technologie restent confrontées à des obstacles notables.

Concernant les cinq grands axes d’action, le gouvernement a mis en œuvre la Résolution 54/NQ-CP comprenant 102 tâches concrètes, dont 86 ont été accomplies, soit 84,3%. Ces résultats contribuent de manière significative au processus de restructuration économique.

Cependant, certains défis persistent : la réforme institutionnelle avance encore lentement ; le modèle de croissance n’a pas connu de rupture nette ; la restructuration des entreprises publiques et des unités de services publics reste limitée ; l’efficacité des différents marchés n’est pas encore optimale.

Priorités pour la période à venir

Dans le temps restant de la période 2021-2025, le gouvernement entend poursuivre la réforme institutionnelle, lever les obstacles et accélérer la restructuration économique en lien avec le renouvellement du modèle de croissance.

L’accent sera mis sur la mise en œuvre rapide des lois récemment adoptées par l’Assemblée nationale, la stimulation de l’investissement public et des programmes nationaux cibles, avec l’objectif d’un taux de décaissement de 100% en 2025.

Le gouvernement compte également promouvoir le développement des entreprises, la transformation numérique, l’économie verte et circulaire, tout en valorisant le rôle moteur des grandes zones urbaines et des pôles de croissance.

La recherche de nouveaux modèles économiques intégrant les acquis de la quatrième révolution industrielle, la science, la technologie et l’innovation constituera une orientation stratégique pour la période à venir.

L’évaluation du Comité de l’économie et des finances : définir de nouveaux moteurs de croissance

Dans son rapport de supervision, le président du Comité de l’économie et des finances, Phan Van Mai, a indiqué que la mise en œuvre des cinq groupes de missions prioritaires au cours de la période 2021-2025 a enregistré des résultats positifs, plus complets que ceux de la période précédente.

L’investissement public a joué un rôle moteur, permettant de réduire le morcellement et d’améliorer considérablement le rythme de décaissement - atteignant en moyenne 94,3% du plan. Le nombre de projets financés par le budget central a été divisé par plus de deux, passant d’environ 11.000 à moins de 5.000.

La situation budgétaire nationale demeure solide : la dette publique se maintient entre 35 et 36% du PIB et les créances douteuses restent inférieures à 2%.

Le secteur privé continue de se développer de manière dynamique, contribuant à environ 51% du PIB et à plus de 30% des recettes budgétaires, tout en employant 82% de la main-d’œuvre nationale. Le secteur des IDE (investissements directs étrangers) demeure un moteur essentiel dans les domaines de haute technologie, tandis que l’économie collective et les coopératives renforcent la numérisation et l’innovation.

L’aménagement territorial et le développement urbain ont enregistré des avancées notables : 108 des 110 plans régionaux ont été approuvés, et six conseils régionaux de coordination sont désormais opérationnels. L’économie vietnamienne évolue positivement, l’industrie et les services représentant plus de 80% du PIB, l’économie numérique près de 14% et les énergies renouvelables 15% de la production nationale d’électricité.

Consolider la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance durable

Malgré ces progrès, le Comité a relevé certaines limites : le modèle de croissance reste largement fondé sur le capital et la main-d’œuvre, la productivité du travail moyenne n’atteignant que 5,24% par an, bien en deçà de l’objectif de 6,5%.

La transformation structurelle demeure lente, la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière et des services à haute valeur reste faible, et l’industrie de soutien demeure insuffisante, avec un taux de localisation d’environ 36,6%.

Dans un contexte mondial encore incertain, le Comité de l’économie et des finances recommande au gouvernement de continuer à accorder la priorité au maintien de la stabilité macroéconomique, à la garantie des grands équilibres et à la mise en œuvre d’une restructuration économique étroitement liée à un modèle de croissance verte, numérique et durable.

Cette orientation constitue la base essentielle pour achever les objectifs du plan 2021-2025 et façonner de nouveaux moteurs de croissance pour la période 2026-2030.

