Les Gardes côtières du Vietnam et de Chine patrouillent au Nord du golfe du Tonkin

Les garde-côtes vietnamiens et chinois ont effectué le 22 mai une patrouille conjointe dans les eaux au Nord du golfe du Tonkin, couvrant les eaux au large de la ville de Mong Cai, dans la province de Quang Ninh, et des villes de Dongxing et Fangchenggang, dans la province chinoise du Guangxi.

>> Hai Phong et le district chinois de Shangyu stimulent le commerce et les investissements

>> L’économie verte et l’économie numérique, percée dans les liens Vietnam - Chine

>> Hanoï cherche un partenariat plus fort avec Pékin

Photo : VNA/CVN

La patrouille conjointe, la deuxième du genre cette année, a parcouru 102 milles marins du point 1 au point 9 le long de la ligne de démarcation des pays dans le golfe du Tonkin.

Cette zone est une zone animée pour les activités bilatérales d’import-export et d’échange de marchandises. C’est également un point chaud pour les activités illégales telles que la contrebande, la fraude commerciale, les passages clandestins à la frontière et les entrées maritimes irrégulières.

Les garde-côtes vietnamiens ont profité de l’occasion pour communiquer activement avec des dizaines de navires de pêche opérant à proximité des eaux frontalières afin de se conformer à la réglementation sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Cette activité vise à contribuer à faire lever le carton jaune de la Commission européenne (CE) pour la pêche INN et à promouvoir le développement durable de la pêche dans le pays.

À partir de 2024, des patrouilles conjointes dans les eaux frontalières seront menées chaque trimestre pour maintenir la sécurité et l’application de la loi pour les citoyens des deux pays. Ces efforts contribuent à la préservation et au développement de l’amitié et du bon voisinage traditionnels entre le Vietnam et la Chine ainsi que la coopération entre leurs garde-côtes.

VNA/CVN