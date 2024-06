Le sud-coréen Tata Daewoo veut construire une usine automobile à Tuyên Quang

Des responsables du groupe sud-coréen KGM Tata Daewoo ont examiné le pôle industriel de Tam Da, district de Son Duong et le parc industriel de Long Binh An, dans la commune de An Hoa, ville de Tuyên Quang (Nord), pour rechercher des opportunités de coopération avec la province de Tuyên Quang dans les temps à venir.

>> Le Vietnam salue l’expansion des investissements sud-coréens

>> Les entreprises sud-coréennes du BTP s’intéressent de près au marché vietnamien

Photo : BDT/CVN

Lors d’une récente séance de travail avec les autorités locales, le président du groupe, Ko Younghak, a exprimé son intention d’investir dans la production des voitures et de développer une agriculture de haute technologie. Selon Ko Younghak, le groupe a besoin d’environ 10 ha de terrain pour construire une usine d’assemblage automobile, et de 30 ha pour réaliser des projets agricoles de haute technologie.

Par ailleurs, le groupe souhaite investir dans le domaine de la formation des ressources humaines, de la formation professionnelle des travailleurs vietnamiens pour travailler en République de Corée et du recrutement des travailleurs vietnamiens pour travailler pour ce groupe au Vietnam. En République de Corée, le groupe KGM Tata Daewoo développe également l’élevage de poulets, avec un chiffre d’affaires de 600 millions d'USD par an.

KGM Tata Daewoo envisage également de construire un terrain de golf sur ce terrain utilisé pour l’agriculture de haute technologie. Il s’agit d’une grande avancée pour la province de Tuyên Quang, qui devrait aider la province à augmenter ses revenus et à créer des emplois pour les travailleurs locaux.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Tuyên Quang, Nguyên Manh Tuân, la province compte actuellement 7 projets d’IDE sud-coréens en cours de mise en œuvre, totalisant un investissement de près de 36 millions d'USD.

Les propositions du groupe sont également conformes à ce que souhaite la province de Tuyên Quang en termes d’appel à l’investissement dans la province.

Selon son plan directeur pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050, la province de Tuyên Quang comptera sept parcs industriels d’ici 2030, dont 3 parcs industriels attribués conformément à la décision du 9 mars 2022 sur l’attribution des terres pour la période 2021 - 2030, plan national d’aménagement de l’utilisation des terrains pour la période 2021-2025. Quatre nouveaux parcs industriels seront créés lorsque la province aura obtenu l’approbation complétée avec les indices d’utilisation et des plans d’aménagement des terrains.

Tata Daewoo Group est spécialisé dans des activités de production et commerciales dans le domaine des véhicules de marque Daewoo et de l’agriculture de haute technologie liée au développement du tourisme.

Tata Daewoo était autrefois connue sous le nom de Daewoo Motors, fondée en 1995 à Gusan, en République de Corée, dont l’activité principale était la fabrication de camions. En 2002, Daewoo Motors s’est séparée de sa société mère et a été rachetée deux ans plus tard par Tata Motors, la plus grande entreprise indienne de fabrication de voitures particulières et de véhicules utilitaires.

Après son acquisition, l’entreprise a surmonté ses difficultés financières et s’est développé rapidement sur le marché des véhicules industriels, réalisant un chiffre d’affaires de 1 000 milliards de KRW en 2016.

Ses gammes de camions principales comprennent Novus, Prima, CEN, MAXEN et KUXEN, qui affichent toutes de solides performances et sont populaires sur le marché sud-coréen. L’entreprise possède 30 concessions et plus de 200 magasins représentatifs de véhicules commerciaux dans le pays. Parallèlement à cela, les produits de la société sont également présents dans 92 pays à travers le monde.

Photo : Daewoo/CVN

Ces dernières années, l’entreprise s’est de plus en plus concentrée sur le développement de véhicules respectueux de l’environnement. Tata Daewoo a développé des camions GNL, des voitures électriques et hybrides. En particulier, la gamme de véhicules GNL de l’entreprise devrait permettre d’économiser plus de 10 à 35% d’énergie que ses gammes de voitures traditionnelles.

Elle est considérée comme une solution pratique pour améliorer l’environnement par rapport au carburant diesel et améliorer ses bénéfices. Les gammes de véhicules électriques et hybrides de la société font également l’objet de recherches en vue d’un lancement cette année.

Au Vietnam, Tata Daewoo est présente depuis 2016, dont le siège social est situé dans la province de Binh Duong. L’entreprise est spécialisée dans la fourniture de véhicules et engins de chantier importés du Japon, de République de Corée, d’Allemagne, d’Amérique, d’Australie...

Elle vend également des véhicules spécialisés tels que compacteurs d’ordures, camions à vapeur, des camions-grues, des camions d’asphalte, des camions-citernes à eau, et fournit des services de construction et de nivellement, des projets de routes et de ponts et des carrières de pierre…

NDEL/VNA/CVN