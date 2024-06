De nombreuses entreprises vietnamiennes participent à SelectUSA 2024

>> Premier dialogue économique entre le Vietnam et les États-Unis

>> Le Vietnam et les États-Unis peuvent coopérer en matière de gestion pénitentiaire

Photo : VNA/CVN

Ces entreprises ont investi ou envisagent d'investir aux États-Unis dans de nombreux domaines tels que les logiciels, les technologies de l'information, la construction, la logistique, les transports, l'alimentation et l'agriculture.

Une table ronde a été organisée le 24 juin par l'ambassade du Vietnam, réunissant des entreprises américaines et vietnamiennes pour discuter des opportunités de coopération et des réglementations d'investissement et d'affaires aux États-Unis.

Lors de l'événement, l'ambassadeur vietnamien Nguyên Quôc Dung a souligné que la participation du Vietnam à SelectUSA était une illustration d’un développement significatif des relations entre les deux pays, reflétant le développement et l'intégration internationale du Vietnam, ainsi que l'aspiration des entreprises vietnamiennes à atteindre le marché international.

Pamela Phan, sous-secrétaire adjointe pour l'Asie au Département américain du Commerce, a indiqué que le Vietnam avait été le 9e partenaire commercial des États-Unis en 2023. Elle a également affirmé que le gouvernement américain soutiendrait et faciliterait les entreprises vietnamiennes lors de leurs opérations d’affaires et d’investissement sur son sol.

Dô Tri Tuân, directeur général adjoint du groupe Dai Dung, a déclaré que l'établissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays avait apporté des opportunités d’améliorer la coopération en matière d'investissement, créant des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent entrer en toute confiance sur le marché américain.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a déclaré que l'élévation des relations Vietnam - États-Unis au niveau d'un partenariat stratégique intégral avait créé plus d'avantages pour les relations économiques et commerciales, encourageant les entreprises vietnamiennes à investir aux États-Unis et à bénéficier de programmes d'incitation à l'investissement tels que SelectUSA et d'autres programmes.

VNA/CVN