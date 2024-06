Le ministre des AE, Bùi Thanh Son, rencontre son homologue chinois Wang Yi

Dans une ambiance de sincérité, d'amitié et de grande confiance, les deux ministres ont échangé des opinions complètes et substantielles sur la situation des relations bilatérales et des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Ils sont parvenus à une large perception commune sur des mesures et travaux spécifiques visant à mettre en œuvre les accords et les perceptions communes de haut niveau, en particulier la Déclaration commune Vietnam - Chine sur la poursuite de l'approfondissement et de l'élévation du partenariat de coopération stratégique intégral, la construction d'une communauté de destin de portée stratégique.

Sur cette base, les deux parties ont convenu de continuer à accroître les échanges et les contacts réguliers de haut niveau, et de se coordonner pour bien organiser les activités importantes en matière de politique étrangère, de maintenir la mise en œuvre efficace des mécanismes de dialogue et de coopération entre les deux parties, en mettant l'accent sur la 16e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale prévue en Chine.

Les deux parties se sont mises d’accord pour promouvoir et améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines pratiques de coopération, en particulier l'économie, le commerce, l'investissement, les liaisons routières et le développement d’infrastructures stratégiques telles que les routes et les chemins de fer, ainsi que de promouvoir activement la construction pilote de portes frontalières intelligentes pour faciliter le commerce.

Les deux ministres ont également convenu de renforcer les échanges amicaux entre les peuples et de consolider une base sociale favorable aux relations entre les deux Partis, les deux pays, de promouvoir l'approfondissement de la coopération décentralisée, de continuer à renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des cadres multilatéraux, de maintenir une coordination étroite dans la gestion et la défense de la frontière terrestre conformément aux trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine et aux accords connexes.

En ce qui concerne la Mer Orientale, les deux parties ont souligné l'importance de mettre sérieusement en œuvre les accords et les perceptions communes de hauts dirigeants des deux Partis, des deux pays, sur le contrôle et la résolution appropriés des désaccords, de maintenir efficacement les mécanismes de négociation sur les questions maritimes, contribuant au maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale.

VNA/CVN