Développement des ressources humaines pour la conception de circuits intégrés

Photo : CTV/CVN

Selon le docteur Vo Xuân Hoài, directeur adjoint du NIC, la formation des ressources humaines du secteur des semi-conducteurs guidée par le ministère du Plan et de l’Investissement, est actuellement dispersée dans de nombreuses universités vietnamiennes dans l'objectif de former 50.000 ingénieurs pour cette industrie d'ici 2030.

La stratégie de développement socio-économique du Vietnam pour la période 2021-2030 définit un développement rapide et durable sur la base des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique.

Le gouvernement vietnamien et le ministère du Plan et de l'Investissement s'engagent à créer des conditions favorables aux activités d’investissement, d’affaires et d’innovation des entreprises technologiques au Vietnam, a affirmé Vo Xuân Hoài.

Le ministère du Plan et de l’Investissement apprécie la coopération intégrale entre le NIC et des sociétés technologiques telles que Qorvo, Cadence, Marvell, Siemens, ARM..., non seulement dans la mise en œuvre d’activités de formation et de développement des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs.

Le programme "Développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030, avec orientations pour 2050", développé par le ministère du Plan et de l'Investissement, a été approuvé en septembre 2024 par le Premier ministre.

VNA/CVN