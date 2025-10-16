Hanoï

Un Vietnam multicolore à travers l’objectif des femmes photographes

Le Musée des femmes du Vietnamet le Club de photographie féminine Hải Âu organisent, du 8 au 30 octobre, l’exposition artistique "Les couleurs de la vie d'ethnies vietnamiennes".

“Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” (Les couleurs de la vie d'ethnies vietnamiennes) s’apparente à une fresque multicolore du Vietnam, capturée à travers les objectifs des femmes artistes du club.

Elle présente 54 œuvres de 25 auteures, illustrant de manière vivante la culture, les coutumes et les traditions des différentes ethnies du pays, à travers des costumes colorés et des paysages naturels. On y retrouve également des portraits de personnes dans leur quotidien, notamment des femmes travaillant avec ardeur et optimisme.

Ces œuvres ne se contentent pas de refléter la richesse de la vie des communautés ethniques du Vietnam ; elles expriment également la sensibilité et la profondeur artistique du regard féminin porté par les membres du Club Hải Âu.

"Notre club est exclusivement féminin, composé de femmes de différents âges - la plus âgée a plus de 80 ans, la plus jeune plus de 40. Être une femme dans le domaine de la photographie n’est pas facile : il faut s’occuper de sa santé, de sa famille, avoir les moyens pour pouvoir suivre cette passion. Mais pendant ces 35 années, toutes les membres ont poursuivi leur passion avec ferveur... ", a déclaré Nguyễn Hồng Nga, vice-présidente du Club Hải Âu.

Appréciant la passion et le dévouement des membres du Club Hải Âu, Hồ Sỹ Minh, vice-président de l’Association des artistes photographes du Vietnam et rédacteur en chef du magazine Nhiếp ảnh và đời sống (Photographie et Vie), a déclaré : "Depuis 35 ans, le Club de photographie féminine Hải Âu n’est pas seulement un lieu de rassemblement pour des talents photographiques, c’est aussi un foyer pour des âmes qui aiment la beauté, la vie, et qui aspirent à capturer des instants authentiques et vivants de la nature et des personnes du Vietnam. Qu’il s’agisse de clichés simples du quotidien ou d’œuvres artistiques raffinées, chaque image renferme la passion, l’émotion et le regard profondément humaniste de l’artiste".

Un livre photo spécial

"Cette exposition est une occasion de célébrer la créativité constante, la passion ardente pour l’art et les contributions discrètes des membres du Club Hải Âu au cours des 35 dernières années. C’est également une opportunité pour le public de savourer des moments vivants et subtils du pays et de son peuple, vus à travers le regard empreint d’émotion de nos artistes féminines", a souligné Vũ Nguyệt Anh, une visiteuse venant de Hanoï.

L’exposition marque les 35 ans de la fondation du Club de photographie féminine Hải Âu, une étape significative et fière pour ces femmes passionnées par l’art de la photographie.

Lors du lancement de l’exposition, le 8 octobre à Hanoï, ledit club a également publié un livre photo spécial, intitulé lui aussi "Les couleurs de la vie d'ethnies vietnamiennes", rassemblant 298 œuvres de 25 membres, illustrant la beauté et la diversité de 36 ethnies vietnamiennes.

L’événement est ouvert au public gratuitement jusqu’à la fin octobre 2025 au Musée des femmes du Vietnam, 36 rue Lý Thường Kiệt, Hanoï. Après Hanoï, les artistes poursuivront leur voyage de création à la province de Cao Bằng.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN