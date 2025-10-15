La Voix de Hanoï 2025 : la capitale vietnamienne en chantant

Après le succès des éditions 2023 et 2024, “La Voix de Hanoï 2025”, organisée par la Télévision de Hanoï, a officiellement été lancée en octobre avec de nombreuses innovations, élargissant à la fois son envergure et son champ de recrutement à l’échelle mondiale. Le concours continue de s’imposer comme l’un des tremplins musicaux les plus prestigieux et professionnels du pays, empreint de l’identité culturelle de la capitale.

“La Voix de Hanoï” est un concours télévisé de longue date, connu pour avoir révélé et honoré de nombreuses voix talentueuses. Plusieurs artistes célèbres y ont fait leurs débuts, parmi lesquels les "Artistes du Peuple" Mai Hoa et Hông Hanh, les "Artistes Émérites" Phuong Anh et Vu Thang Loi, ainsi que les chanteuses Anh Tho, Hô Quynh Huong et Khanh Linh.

Cette année, le concours s’ouvre pour la première fois à l’international, accueillant tous les passionnés de chant, sans distinction de nationalité, à condition de respecter le règlement.

Nguyên Kim Khiêm, journaliste, directeur général et rédacteur en chef de la Radio et Télévision de Hanoï, également président du comité d’organisation, a souligné : "La grande nouveauté de cette édition réside dans la participation de candidats étrangers. L’approche du comité d’organisation est simple mais riche de sens : elle traduit une ouverture et une volonté d’intégration. Hanoï est aujourd’hui en train de s’affirmer comme une ville créative et connectée à l’échelle mondiale".

Selon le responsable, dans le contexte d’un foisonnement d’activités culturelles et artistiques internationales à Hanoï, l’ouverture du concours au monde entier ne se limite pas à la promotion de la musique vietnamienne : elle contribue également à rapprocher l’image de la capitale de ses amis étrangers.

“Dès l’annonce préliminaire, nous avons reçu de nombreuses candidatures venues d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Nord-Est. Le nombre exact sera communiqué à la clôture des inscriptions", a-t-il précisé.

Bien que le concours soit désormais mondial, la langue des performances reste le vietnamien. Le comité d’organisation estime que ce choix ne vise pas seulement à valoriser la beauté de la langue vietnamienne, mais aussi à diffuser la culture vietnamienne à travers la musique.

Thai Hang, journaliste et vice-présidente du comité d’organisation, a ajouté : "Pour les candidats étrangers, nous facilitons la première étape du processus : ils peuvent envoyer une vidéo de leur performance pour être évalués à distance. En cas de sélection, ils seront invités à Hanoï pour participer à la demi-finale aux côtés des candidats vietnamiens".

Selon elle, le règlement est identique pour tous les participants, vietnamiens ou étrangers. Seule la phase de présélection diffère, les candidats internationaux pouvant soumettre leur prestation par vidéo afin d’éviter les contraintes de déplacement. À partir de la demi-finale, tous concourent dans les mêmes conditions, mettant en avant leur talent et leur présence scénique.

Cette année, les chansons sur le thème de Hanoï seront réservées exclusivement à la grande finale, au lieu d’être présentées dès les demi-finales comme auparavant. Ce changement permettra aux candidats de mieux se préparer et offrira au public des interprétations plus abouties et empreintes d’émotion sur la capitale

Outre l’élargissement du concours, “La Voix de Hanoï 2025” introduit également de nouveaux défis : chant improvisé, remix dans un temps limité ou encore performance avec instrument, afin de permettre aux candidats d’exprimer un éventail de compétences plus large. Le concours promet ainsi d’être plus dynamique, captivant et divertissant.

La structure des prix a été considérablement revalorisée : Un Grand Prix d’une valeur de 600 millions de dôngs, incluant une somme en espèces et une voiture ; trois premiers prix de 100 millions de dôngs chacun ; trois deuxièmes prix de 50 millions de dôngs chacun ; trois troisièmes prix de 30 millions de dôngs chacun et plusieurs prix spéciaux d’une valeur de 10 millions de dôngs.

"Nous pensons que la récompense matérielle n’est pas le plus important. La véritable valeur réside dans la reconnaissance du milieu professionnel, du public et des médias - c’est là la plus belle récompense pour les véritables talents", a souligné Nguyên Kim Khiêm.

Avec son envergure élargie, ses innovations et ses prix attractifs, “La Voix de Hanoï 2025” s’annonce comme un tremplin prometteur pour la jeune génération d’artistes, contribuant à faire résonner les sons créatifs de la capitale vietnamienne aux quatre coins du monde.

