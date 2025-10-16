UNESCO

Soutenir la vision du Vietnam d’une décennie de culture pour le développement durable

Le 15 octobre, à Paris, la 222 e session du Conseil exécutif de l’UNESCO a approuvé l’initiative du Vietnam visant à proposer à l’ONU de proclamer la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable" dès que possible, avec une priorité pour la période 2027-2036.

L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a présenté cette initiative lors de la session. Elle a souligné que l’objectif global est de valoriser le rôle extrêmement important de la culture dans la promotion du développement durable dans les pays, tout en contribuant à relever les défis complexes de notre époque afin de garantir un avenir sûr et prospère pour tous.

L’approbation de cette initiative par le Conseil exécutif de l’UNESCO marque une étape importante vers la proclamation officielle de la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable" - une initiative d’envergure mondiale portée par le Vietnam.

Il s’agit d’une contribution significative du Vietnam à la promotion des missions, des objectifs et du rôle de l’UNESCO, notamment dans le domaine culturel. Elle illustre également l’engagement actif, proactif et responsable du Vietnam en tant que membre du Conseil exécutif de l’UNESCO pour la période 2021-2025.

L’approbation réaffirme une fois de plus la position, le rôle et le prestige du Vietnam au sein de l’UNESCO et sur la scène internationale. Elle démontre également que cette proposition répond aux priorités et aux préoccupations communes de la communauté internationale, dans un contexte mondial marqué par des défis particulièrement complexes.

