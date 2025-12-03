Hanoï et Vientiane poursuivent leur coopération étroite et durable

Dans le cadre de la visite d’État du Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Laos, Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du PCV de Hanoï, a eu un entretien le 2 décembre avec Anouphap Tounalom, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire du Comité du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane.

Nguyên Duy Ngoc a félicité le Laos pour les réalisations historiques obtenues au cours des 50 dernières années, soulignant la croissance économique stable, l’amélioration du niveau de vie et le rehaussement du rôle du pays sur la scène régionale et internationale.

S’appuyant sur l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos, les deux capitales ont souligné le rôle clé de leur coopération dans l’ensemble des relations bilatérales. Elles ont convenu de renforcer leur collaboration sur tous les canaux et dans tous les domaines, notamment en matière d’infrastructures, de connectivité économique et d’échanges entre les peuples.

Les deux parties ont apprécié les résultats obtenus dans le cadre du Mémorandum d’accord pour 2022–2025, avec de nombreux projets et activités communs, des échanges de délégations de haut niveau et dix accords sectoriels dans divers domaines (édification du Parti, économie, investissement, agriculture, santé, éducation et échanges entre les peuples…)

Pour les années à venir, elles ont convenu d’intensifier la coopération dans l’édification du Parti, la formation du personnel, le développement économique de Vientiane, ainsi que dans le commerce, l’investissement, la logistique, le tourisme, l’agriculture et la distribution de produits.

Les deux capitales se sont également engagées à mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre de la Déclaration commune Vietnam -Laos et des orientations adoptées par les deux Bureaux politiques...

Une cérémonie a eu lieu dans l’après-midi du même jour pour décerner à Hanoï l’Ordre du Développement de 2ᵉ classe, saluant sa contribution active à la coopération entre les deux capitales. Le projet de construction du siège du Département de la Justice et du Parquet populaire de Vientiane, inauguré en avril 2024, a été mis en avant comme symbole de l’amitié durable entre les deux capitales.

Nguyên Duy Ngoc a souligné que cette distinction représente un honneur et une responsabilité d’autant plus grande pour continuer à préserver et renforcer la coopération exemplaire entre Hanoï et Vientiane.

Il a réaffirmé la volonté de Hanoï de poursuivre une coopération étroite avec Vientiane, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation, de la formation des cadres, de la santé, de la transformation numérique et des échanges entre populations...

