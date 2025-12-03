Vietnam - Laos

Renforcement de la coopération en matière d'édification du Parti

Dans le cadre de la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, une réunion de haut niveau s'est tenue le 2 décembre, à Vientiane, entre Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale d’organisation du PCV, et son homologue lao, Sisay Leudetmounsone.

Lors de cette réunion, Lê Minh Hung a félicité le Laos pour ses importantes réalisations récentes, puis partagé les résultats obtenus par le Vietnam dans le processus de restructuration et de rationalisation de l’appareil organisationnel et de son système politique, précisant que ces réformes se poursuivraient afin de répondre plus efficacement aux exigences et aux missions de la nouvelle conjoncture.

De son côté, Sisay Leudetmounsone, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), présidente de la Commission centrale d’organisation du PPRL, a souligné que les réalisations du Vietnam constituaient une source d'encouragement majeure et des leçons précieuses pour le Laos dans son processus d'édification et de développement national.

Elle a également fait le point sur la situation au Laos, notamment en ce qui concerne l'édification du PPRL, le renforcement du système politique, la gestion des cadres et membres du Parti, la protection de la sécurité politique interne, tout en évoquant la coopération entre les deux commissions.

Concernant les orientations futures, les deux parties ont convenu d’échanger régulièrement des informations et expériences sur l'édification du Parti et du système politique. Elles se sont accordées pour continuer à organiser des sessions d'études et des échanges thématiques pour les cadres dirigeants, ainsi que des formations destinées aux jeunes cadres et aux cadres des provinces frontalières.

Enfin, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de maintenir la collaboration entre la Revue de l'édification du Parti de la Commission centrale d’organisation du PCV et la Revue de la Commission centrale d’organisation du PPRL, afin de renforcer la sensibilisation sur les relations spéciales et la coopération intégrale unissant le Vietnam et le Laos.

