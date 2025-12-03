Le Vietnam demeure un grand ami et un camarade fidèle du Laos

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre 1975 - 2 décembre 2025), des représentants des ambassades du Vietnam en Chine, en Indonésie, au Cambodge et en Allemagne ont rendu visite et adressé, les 1 er et 2 décembre, leurs félicitations aux ambassades du Laos dans ces pays.

Photo : VNA/CVN

Le 1er décembre à Pékin, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, accompagné de son épouse, a conduit une délégation de l’ambassade vietnamienne pour féliciter l’ambassade du Laos. Il a affirmé que le Vietnam continuerait d’accompagner le Laos dans son processus de développement socio-économique. Il a également transmis les remerciements aux autorités lao pour leur soutien aux provinces vietnamiennes, récemment touchées par des catastrophes naturelles.

L’ambassadeur lao en Chine, Somphone Sichaleune, a souligné que la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse, constituait une illustration vivante des liens spéciaux et indéfectibles unissant les deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et les échanges entre les deux ambassades en Chine, contribuant ainsi au développement global des relations Vietnam - Laos.

Le même jour, l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thong, a conduit une délégation de l’ambassade et des représentations vietnamiennes à Jakarta pour féliciter l’ambassade du Laos. Il a rappelé que, tout au long de leur lutte comme de leur développement, les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et lao avaient toujours combattu côte à côte pour l’indépendance et la liberté, forgeant ainsi une amitié exceptionnelle, une solidarité spéciale et une coopération intégrale.

L’ambassadeur lao en Indonésie, Khamfeuang Phanthaxay, a déclaré que les réalisations du Laos durant les 50 dernières années portaient l’empreinte du soutien fidèle, désintéressé et profond du Vietnam. Il a également souligné la portée historique de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm au Laos, preuve éclatante de la grande amitié et de la solidarité particulière reliant les deux pays.

Le 2 décembre, une délégation de l’ambassade du Vietnam au Cambodge, conduite par l’ambassadeur Nguyên Minh Vu, s’est rendue à l’ambassade du Laos à Phnom Penh pour adresser ses félicitations.

L’ambassadeur lao Buakeo Phumvongsay a réaffirmé la proximité géographique et historique entre les deux pays, exprimant sa conviction que leur grande amitié et leur coopération exceptionnelle continueraient de se consolider et de s’élever à de nouveaux sommets.

L’ambassadeur Nguyên Minh Vu a salué les succès obtenus par le Laos au cours des 50 dernières années et a exprimé le souhait de poursuivre une coopération étroite avec l’ambassade du Laos, notamment à travers des programmes d’échanges réguliers.

En Allemagne, le 2 décembre, l’ambassadeur du Vietnam Nguyên Dac Thanh, à la tête d’une délégation de l’ambassade vietnamienne, est allé féliciter l’ambassadeur lao Mayboua Xayavong.

L’ambassadeur a salué les réalisations historiques du Laos au cours des cinq dernières décennies, en particulier durant les 40 années de mise en œuvre de la politique de Renouveau. Il a exprimé sa gratitude pour le soutien constant du Laos envers le Vietnam, tant durant la lutte pour l’indépendance que pendant la construction et le développement nationaux, et a remercié l’ambassade du Laos pour sa coopération étroite avec celle du Vietnam à Berlin.

L’ambassadeur lao Mayboua Xayavong s’est dit convaincu que l’amitié entre les deux pays continuerait de se renforcer, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN