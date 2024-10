Un forum pour connecter les industries du café vietnamienne et italienne

Il s'agissait d'un événement économique de grande envergure et important visant à favoriser la coopération et à établir des partenariats entre les deux ''puissances du café''.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a déclaré que le forum offrait une occasion précieuse aux deux parties de discuter et d'explorer le potentiel, d'établir le partenariat concret à différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement du café, notamment la production, la transformation, la création de marques, l'investissement, la fourniture d'équipements, le partage d'expériences... afin de promouvoir le développement durable de l'industrie du café dans chaque pays.

De son côté, la maire adjointe de Turin, Michela Favaro, a souligné que l'Italie était réputée pour sa culture du café et ses excellentes recettes telles que l'espresso, le cappuccino et le macchiato. Elle a espéré une croissance plus forte de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux nations, montrant son désir que le forum réussisse à connecter les entreprises vietnamiennes et italiennes.

Nguyên Nam Hai, président de l'Association vietnamienne du café et du cacao (Vicofa), a donné un aperçu de l'industrie du café du Vietnam, qui s'est forgée une réputation mondiale en termes d'échelle de plantation, de productivité et de rendement.

Omar Zidarich, président du Groupe des torréfacteurs de café italiens (GITC), a déclaré que le forum était un événement crucial dans le contexte mondial où le prix du café était confronté à de nombreux défis pour de nombreuses raisons, ajoutant que les membres du GITC souhaitaient avoir accès aux informations fournies directement par les producteurs et les exportateurs.

Les principaux noms de l'industrie du café italienne, tels que le groupe Lavazza et Interkom, ont partagé leurs idées et leurs visions concernant le café, les équipements et les technologies de traitement ainsi que les marques italiennes, les tendances du marché, les préférences des consommateurs et la demande de collaboration avec le Vietnam. Ils ont également montré leur volonté de former des professionnels du café pour le Vietnam.

Les représentants des entreprises vietnamiennes ont présenté leur capacité à approvisionner les marchés internationaux, soulignant la demande d'équipements et de technologies italiens dans le traitement du café, ainsi que les opportunités d'investissement, de coentreprise et de collaboration.

Le Vietnam est désormais le deuxième exportateur mondial de café, tandis que l’Italie est le troisième importateur mondial de grains de café.

