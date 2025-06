Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre la diaspora vietnamienne en Estonie

Dans le cadre de sa visite officielle en Estonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré, le 7 juin à Tallinn, le personnel de l'ambassade du Vietnam en Finlande et en Estonie, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne résidant en Estonie.

S'exprimant à cette occasion, le chef du gouvernement s'est dit fier d'une communauté vietnamienne, bien que peu nombreuse, qui se distingue par son unité et son dynamisme. Il a chaleureusement remercié ses compatriotes pour leurs contributions précieuses au développement du pays natal, ainsi qu'au renforcement des liens d'amitié entre le Vietnam et l'Estonie.

Photo : VNA/CVN

Il a partagé les résultats de ses rencontres avec les dirigeants estoniens, affirmant que la communauté vietnamienne à l'étranger constitue une partie inséparable de la nation.

Même s'il n'y avait qu'un seul Vietnamien à l'étranger, le Parti et l'État feraient tout leur possible pour lui accorder attention et assistance afin qu'il puisse vivre dignement, aider sa famille, contribuer à la communauté et aux liens entre le Vietnam et le pays d'accueil, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a profité de cette rencontre pour présenter les grandes orientations stratégiques de développement du pays. Il a souligné que les dirigeants du Parti et de l'État, lors de leurs déplacements à l'étranger, sont constamment attentifs aux aspirations des Vietnamiens expatriés. Ils veillent également à adapter les politiques nationales aux nouvelles réalités.

Le chef du gouvernement a précisé que certaines politiques concernant la diaspora ont été intégrées dans des projets de loi récemment soumis à l'Assemblée nationale, notamment la Loi sur l'identité, la Loi sur le logement et la Loi foncière. Il a ajouté qu'une révision de la loi sur la nationalité est également à l'étude, et ce, dans un esprit d'ouverture.

Préserver et promouvoir la culture vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a exprimé le souhait de voir la communauté vietnamienne en Estonie continuer à rester soudée, préserver et promouvoir la culture vietnamienne, renforcer les échanges économiques et contribuer de manière substantielle et efficace au développement des relations entre le Vietnam et l'Estonie.

Le Premier ministre a chaleureusement salué les efforts de l'ambassade du Vietnam en Finlande, qui couvre également l'Estonie. Il a souligné son rôle crucial dans le renforcement des liens bilatéraux et le soutien à la communauté vietnamienne sur place. Il a également appelé l'ambassade à jouer pleinement son rôle de passerelle entre les deux pays, à mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les dirigeants de haut rang des deux pays et à organiser des activités de connexion communautaire

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre et son épouse ont rendu une visite à la famille de Nguyên Viêt Thang, propriétaire du restaurant vietnamien Phở Bar, une adresse très appréciée à Tallinn.

Cet événement a marqué la fin de la visite officielle du Premier ministre en Estonie. Dans l'après-midi, le Premier ministre, son épouse ,ainsi que la haute délégation vietnamienne a quitté Tallinn pour la France, afin de participer à la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l'Océan (UNOC 3) et de mener des activités bilatérales en France du 7 au 11 juin, à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et du président français, Emmanuel Macron.

VNA/CVN