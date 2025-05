La diaspora vietnamienne en France commémore le 50e anniversaire de la réunification du pays

L'après-midi du 4 mai au Centre culturel vietnamien de Paris, dans une atmosphère solennelle et émouvante, l'Union générale des Vietnamiens de France (UGVF) a organisé une cérémonie commémorant le 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays (30/4/1975).

L'événement a rassemblé de nombreux Vietnamiens d'outre-mer de différentes générations, des personnes ayant directement vécu et contribué à la libération nationale jusqu'aux jeunes nés dans la paix et l'indépendance.

La cérémonie a débuté sous les applaudissements chaleureux des participants, lorsque le Chœur Quê Huong a entonné les premières notes de Tình ca đất nước (Chant d'amour pour la Patrie), une œuvre du compositeur Nguyên Ngoc Ha, ancien secrétaire général de l'Association des Vietnamiens d'outre-mer - l'ancêtre de l'actuelle UGVF. Cette chanson, composée durant les journées historiques et mouvementées d'avril 1975, commence par des sonorités débordantes d'émotion : "Ô la paix, deux mots espérés depuis si longtemps ! Ô indépendance, liberté, des mots chers pendant des millénaires !" Sous la direction de la cheffe d'orchestre Ngan Ha, accompagnée au piano par Vu Thanh Nhât, la chanson a véritablement transporté le public dans la chaleur solennelle de cette journée historique d'il y a 50 ans.

Prenant la parole à la cérémonie, Vuong Huu Nhan, président de l'UGVF, a prononcé un discours émouvant : "Le 30 avril 1975 marqua la fin de la guerre au Vietnam, la plus longue de l'histoire du XXe siècle. Pour les vietnamiens, c'est la fin de 30 années de souffrances, de privations, de séparations et de morts. Mais aussi de courage, d'abnégation, de sacrifices, de solidarité, de détermination et d'intelligence. L'histoire contemporaine du Vietnam retiendra aussi la contribution non négligeable des Việt kiều de France".

Rappelant les jalons de l'histoire moderne du Vietnam, Vuong Huu Nhan a souligné la contribution significative de la communauté vietnamienne en France pendant les deux guerres de résistance nationale et durant la période de reconstruction et de développement du pays après le retour de la paix. Il a appelé la jeune génération à se souvenir des contributions silencieuses mais importantes de tous ceux qui ont consacré une grande partie de leur vie parfois plus de 20 ans pour certain.

"Ils ont ensemble écrit une page d'histoire glorieuse de notre communauté avec esprit collectif, d'amitié sincère, de respect mutuel et de fidélité envers un idéal d'indépendance, de liberté et d'unité nationale", a-t-il indiqué. Fier de la tradition de l'UGVF qui, depuis près d'un demi-siècle, a toujours été un foyer de solidarité rassemblant toutes les générations, des enfants aux jeunes en passant par les retraités et les personnes âgées, le président de l'UGVF a promis de "continuera inlassablement de bâtir une communauté forte et solidaire, bien intégrée, tournée vers le pays, et passeuse de cultures entre la France et le Vietnam."

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a salué les "efforts constants de l'UGVF pour rassembler, transmettre et faire vivre la mémoire collective du peuple, tout en renforçant les liens entre les différentes générations vietnamiennes et avec les amis français". "Le 30 avril 1975 demeure une date gravée dans l'histoire du Viêt Nam : celle de la fin de la guerre, de la réunification du Nord et du Sud, et de l’ouverture d’une ère nouvelle pour l’indépendance, la paix et la reconstruction de notre pays. C’est un jalon historique qui symbolise non seulement la victoire du peuple vietnamien, mais aussi les aspirations profondes à la liberté, à l’unité nationale et à la dignité retrouvée", a-t-souligné.

À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé sa profonde gratitude aux générations de Vietnamiens en France et aux amis français qui ont, par leurs engagements, leurs soutiens matériels et moraux, et parfois au prix de lourds sacrifices, contribué à la lutte pour l’indépendance, la réunification et l’édification du Vietnam. "La fidélité de votre engagement, votre attachement inébranlable à votre patrie d’origine, votre solidarité constante avec le peuple vietnamien sont des témoignages précieux d’un lien indéfectible qui continue de nous inspirer."

Remerciant les Vietnamiens d'outre-mer pour leur dévouement constant et leur précieux soutien à la cause de la libération nationale, ainsi qu'à la rénovation du Vietnam d'aujourd'hui, l'Ambassadeur a souligné : "Aujourd’hui, le Viêt Nam continue d’avancer sur la voie du développement et de l’intégration internationale, tout en préservant les idéaux de paix, de prospérité et de justice pour lesquels tant de sacrifices ont été consentis. Plus que jamais, l'unité et la solidarité de tous les Vietnamiens, où qu'ils soient dans le monde, demeurent une force précieuse pour l’avenir de notre pays."

Exprimant sa confiance en l'avenir radieux du pays, l'Ambassadeur du Vietnam en France a également souhaité que l'UGVF, ainsi que la communauté vietnamienne en France, restent tournées vers leur patrie, continuent à réfléchir et à contribuer aux programmes stratégiques de développement du pays, particulièrement en cette période où le Vietnam s'efforce de se hisser pour bâtir une nation plus forte et plus prospère.

La cérémonie de commémoration de la réunification nationale s'est poursuivie par d'excellentes performances artistiques présentées par les enfants et jeunes Viêt kiêu. Particulièrement remarquable, le solo de đàn bầu (monocorde vietnamien) Berceuse du pays du compositeur Van Thanh Nho a créé des moments sacrés, transportant chaque âme vers ses racines nationales.

Dans leurs témoignages recueillis par le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information en France, de nombreuses personnes âgées n'ont pu cacher leur émotion en se remémorant le moment où elles ont reçu la bonne nouvelle venue du pays, il y a un demi-siècle. Les larmes aux yeux sur un visage marqué par le temps, Nguyên Thanh Tong a partagé avec émotion ses sentiments débordants du 30 avril 1975 : "C'est un souvenir que je n'oublierai jamais de ma vie, ce moment-là, il y a 50 ans. J'ai spontanément été ému et j'ai vraiment pleuré !" Le docteur Thérèse Ky, bien qu'ayant plus de 90 ans, se souvient parfaitement du moment où elle a appris la libération du Sud : "Avant le jour de la libération, j’avais une réunion. Après, nous sommes tous rentrés comme d'habitude. Puis, dans la nuit, j'ai reçu des appels d'amis français qui m'ont informée, mais je n'y croyais pas. Je pensais que je rêvais, car je ne pouvais pas imaginer que la victoire arriverait si vite."

Ne vivant pas seulement avec les souvenirs de la période de guerre, de nombreux Vietnamiens d'outre-mer se réjouissent des réalisations accomplies par le Vietnam depuis le retour de la paix.

Issue de la génération née après-guerre, Trân Duc Tuân, ingénieur informatique en France, a exprimé sa fierté en voyant le développement de sa Patrie après 50 ans. Il n'a pas manqué d'adresser sa gratitude aux générations précédentes, aux héros et martyrs qui ont sacrifié leur vie et leur jeunesse sur les champs de bataille pour que la nation puisse jouir de l'indépendance et de la liberté comme aujourd'hui.

Jérôme Thẩm Võ Mỹ, un Français d'origine vietnamienne, n'a pas caché sa joie en témoignant l’"énorme développement" de son pays d'origine : "J'ai l'impression que même le développement m'a l'air plus grand à Hanoï plutôt qu'à Saigon, même si à Saigon avant j'avais l'impression que c'était plutôt Saigon qui était très développé et là je trouve que Hanoi est vraiment devenu une ville immense avec plein de nouveaux quartiers, plein de nouveaux gratte-ciels, donc je suis plutôt content que le Vietnam se développe autant et qu'il y ait moins de pauvreté, que le pays s'en sorte mieux."

Ngô Thi Thuy Binh, une entrepreneure vietnamienne d'outre-mer, a également partagé avec enthousiasme : "Je constate que notre pays se développe très rapidement. La jeunesse semble très dynamique. Les exportations sont de plus en plus nombreuses et diversifiées, capables de concurrencer le marché mondial, ce qui me réjouit beaucoup. De plus, le tourisme est également très développé et de nombreux Vietnamiens viennent visiter la France."

M. Phan Vinh, qui a participé au mouvement patriotique des Vietnamiens d'outre-mer dès ses débuts, a fièrement souligné : "C'est un progrès considérable, car le Vietnam était très pauvre avant la libération. Aujourd'hui, la stature du pays est digne de respect sur la scène mondiale et je suis très fier d'être Vietnamien."

Tournée vers l'avenir, Trân Ngoc Thao, membre du Conseil exécutif de l'UGVF, a exprimé son souhait de "contribuer à préserver et à promouvoir toujours mieux la culture et la langue vietnamiennes à l'étranger afin de perpétuer les traditions que nos aînés ont léguées à la jeune génération vietnamienne d'outre-mer d'aujourd'hui."

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère empreinte d'émotion. Nombreux sont ceux qui se sont attardés devant les photographies d'archives et les souvenirs exposés. Des regards pensifs tournés vers le passé côtoyaient des sourires joyeux orientés vers l'avenir.

Cette commémoration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays n'a pas seulement été l'occasion de revenir sur le chemin parcouru, mais aussi une opportunité de renforcer les liens entre les générations de Vietnamiens à l'étranger, tout en affirmant le rôle important de la communauté vietnamienne en France dans l'édification et le développement du pays.

