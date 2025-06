Les arts martiaux vietnamiens rayonnent à Dunkerque

À Dunkerque, un rendez-vous devenu traditionnel réunit chaque année des maîtres venus de toute l’Europe autour des arts martiaux vietnamiens. Entre techniques du Viêt Vo Dao et approche apaisante du Viêt Tài Chi, l’événement met en lumière, à la mi-juin cette année, toute la richesse de ces disciplines et leur capacité à répondre aux attentes contemporaines, notamment chez les seniors.

Depuis de nombreuses années, Dunkerque accueille des maîtres d’arts martiaux venus d’Italie, de Suisse, du Portugal et d'autres pays européens. Tous se retrouvent pour partager leur passion : la pratique et la transmission des disciplines martiales vietnamiennes, notamment le Viêt Vo Dao et le Viêt Tài Chi. Au programme : séances d'entraînement communes et échanges d’expérience riches et fédérateurs.

Pendant les quatre jours de l’événement en mi-juin, de nombreuses activités ont eu lieu, en particulier autour de la pratique du Viêt Tài Chi, une discipline qui a séduit de plus en plus de personnes âgées à Dunkerque ces derniers temps.

Le maître Jean-François Lasseye, responsable de l’organisation de cette édition, a expliqué : "Ici, nous enseignons deux disciplines : le Viêt Vo Dao et le Viêt Tài Chi. Autrefois, notre groupe à Dunkerque se concentrait principalement sur le Viêt Vo Dao, un art martial traditionnel axé sur la technique. Cependant, cette discipline rencontre aujourd’hui de plus en plus de défis, car les jeunes sont souvent attirés par des sports de combat plus populaires comme le kick-boxing ou la boxe. Malgré cela, nous avons un noyau d’élèves fidèles et expérimentés, ce qui constitue un collectif solide."

Et d’ajouter : "À l’inverse, le Viêt Tài Chi connaît un fort développement. C’est une discipline qui répond aux besoins croissants de ceux qui recherchent détente, paix intérieure et équilibre de vie. Elle ne procure pas seulement des bienfaits physiques, mais véhicule également une philosophie et une profondeur spirituelle, enrichissant ainsi l’expérience de l’entraînement. C’est une discipline complète, très bien accueillie par les pratiquants."

Comme l’a souligné maître Jean-François Lasseye, avec une pratique centrée sur la respiration et la concentration, le Viêt Tài Chi gagne en popularité auprès des personnes âgées en Europe.

Partageant son point de vue sur cette discipline émergente, le grand maître Bảo Lan a précisé : "Le Viêt Tài Chi ne se limite pas à l’entretien physique, c’est aussi un moyen de préserver la clarté de l’esprit. Ce mouvement se développe rapidement en Europe, notamment parce que de nombreuses personnes âgées ont du mal à trouver une activité physique adaptée. Après la pandémie de COVID-19, beaucoup cherchent à mieux comprendre les exercices centrés sur la respiration et la santé intérieure. Rien n’est plus précieux que la santé, et cette crise a profondément changé les mentalités."

Et de conclure : "Plutôt que d’attendre d’être affaibli par l’âge ou la maladie, beaucoup se tournent aujourd’hui vers les arts martiaux traditionnels vietnamiens. Dans les années à venir, nous continuerons de former davantage d’instructeurs afin d’étendre ces modèles d’entraînement dans plus d’endroits en Europe."

