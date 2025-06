SCOVA : Plus de 65 ans au service des Vietnamiens d’outre-mer et de leur Patrie

Depuis plus de 65 ans, le Comité d’État pour les affaires des Vietnamiens d’outre-mer (OV) du ministère des Affaires étrangères (SCOVA) joue un rôle pionnier dans la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’État concernant les OV, se tenant constamment aux côtés de la communauté en toutes circonstances.

Le SCOVA a servi de pont entre la communauté et la patrie, devenant une source de soutien fiable pour les expatriés vietnamiens en période difficile.

Exploiter de vastes ressources

Les affaires des OV ont toujours occupé une place importante dans les politiques du Parti et de l’État. L’agence a traversé plusieurs phases de réforme organisationnelle depuis sa création en 1959, en tant qu’organe central des affaires des OV, afin de répondre aux besoins croissants de soutien, de prise en charge et d’exploitation des précieuses ressources de la communauté des OV.

Ce travail a franchi des étapes remarquables, contribuant de manière significative au renforcement de la grande solidarité nationale et à la mobilisation de la force collective de tout le peuple pour la construction et le développement de la nation.

SCOVA a conseillé et soumis des propositions au Bureau politique, ce qui a abouti à la publication de documents politiques clés qui guident et façonnent le travail lié aux affaires des Vietnamiens résidant à l'étranger, notamment la Résolution N°36, la Directive N°45 et la Conclusion N°12, qui continuent de réaffirmer la politique constante du Parti et de l'État selon laquelle la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger est une partie indissociable et une ressource importante de la nation.

Ces documents reflètent clairement le sentiment et le sens des responsabilités du Parti et de l'État envers les Vietnamiens résidant à l'étranger, les aidant à réaliser leurs aspirations tout en les encourageant et en les inspirant à s'épanouir, à libérer leur potentiel et à contribuer à la patrie.

Le SCOVA a travaillé en étroite collaboration avec les agences compétentes pour conseiller, rédiger et modifier les réglementations juridiques et proposer de nouvelles politiques afin de protéger efficacement les droits et les intérêts légitimes des Vietnamiens résidant à l'étranger. Les dispositions légales relatives à la nationalité, à l'immigration et à la résidence, ainsi que des lois clés telles que la loi sur l'investissement, la loi foncière et la loi sur le logement, ont été révisées pour devenir plus inclusives. Elles permettent aux OV de bénéficier de droits et d'obligations plus proches de ceux des citoyens vietnamiens, et les encouragent à investir et à faire des affaires au Vietnam.

Par ailleurs, les efforts visant à renforcer la grande solidarité nationale ont enregistré des progrès considérables. Les activités organisées par le SCOVA, telles que le camp d'été vietnamien, le Printemps de la Patrie, les visites de l'archipel de Truong Sa et des plateformes DK1, et la participation aux commémorations des Rois Hung, ainsi que les politiques du Parti et de l'État relatives à la grande solidarité nationale, ont renforcé la confiance et l'enthousiasme des OV et renforcé leurs liens avec la patrie.

La mobilisation des ressources de la communauté des OV pour le développement national a également produit des résultats tangibles.

Les chiffres impressionnants concernant les transferts de fonds, l'efficacité des projets d'investissement des OV et les contributions significatives des experts et intellectuels des OV dans des domaines tels que la culture, l'éducation, la santé et les sciences et technologies soulignent le rôle essentiel de la communauté des OV dans le développement du pays. Notamment, les transferts de fonds des OV vers le pays entre 1993 et 2024 ont dépassé les 250 milliards de dollars. Pendant de nombreuses années consécutives, le Vietnam s'est classé parmi les 10 premiers bénéficiaires mondiaux des transferts de fonds internationaux.

Le président du SCOVA, Nguyên Trung Kiên, a affirmé que le comité s'était toujours tenu aux côtés de la communauté des OV en toutes circonstances, unissant les personnes du monde entier dans leur lien commun avec la patrie, contribuant ainsi significativement à la lutte de libération nationale du pays, tant par le passé que par la cause actuelle de la construction et de la défense nationales.

Il a souligné qu'en plus des nombreuses activités prévues d'ici fin 2025, de nombreux événements importants auront lieu en 2026 - année du XIVe Congrès national du Parti - et au-delà, nécessitant le soutien et le dévouement de la communauté des OV pour concrétiser la vision de construire un Vietnam fort, prospère et heureux dans la nouvelle ère.

Reconnaissance des contributions de longue date

Le SCOVA sera l'un des 13 collectifs exceptionnels à être honorés lors du programme "Gloire au Vietnam" 2025, qui se tiendra à Hanoï le 22 juin au soir, sous le thème "Fierté et Aspiration".

Nguyên Trung Kiên a déclaré que cette reconnaissance marque une étape particulièrement significative dans les affaires des OV, reconnaissant non seulement le dévouement et l'engagement indéfectibles du personnel travaillant sur les affaires des OV, mais soulignant également les précieuses contributions de plus de 6 millions d'OV vivant, étudiant et travaillant dans 130 pays et territoires à travers le monde à la construction et au développement durable de la Patrie.

