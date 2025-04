Le chef du PCV rend hommage à Khamtay Siphandone à Vientiane

Photo : VNA/CVN

Le général Khamtay Siphandone, ancien président du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), ancien président du Laos et haut dirigeant révolutionnaire du PPRL, est décédé le 2 avril à 10h30 à l'âge de 102 ans

Arrivé à Vientiane, Tô Lâm a rencontré Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire et président du Laos, ainsi que Sonexay Siphandone, Premier ministre lao.

Le dirigeant vietnamien a salué l’influence majeure du général Khamtay Siphandone, qualifiant ce dernier non seulement de leader éminent du Laos, mais également d'ami fidèle du Vietnam, ayant soutenu le Vietnam durant la lutte pour la défense nationale et l’édification des deux pays. La perte de ce leader constitue une grande perte pour les partis, les États et les peuples lao et vietnamiens, a-t-il indiqué.

En reconnaissance de ses contributions à la consolidation des relations bilatérales, le Vietnam a annoncé l’organisation d’un deuil national de deux jours en son honneur, a annoncé Tô Lâm.

Au nom de la famille de Khamtay Siphandone, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a sincèrement remercié et apprécié le secrétaire général Tô Lâm et la délégation de haut rang du Parti et de l'État du Vietnam en tant que première délégation à venir exprimer ses condoléances au Parti, à l'État et à la famille de Khamtay Siphandone du Laos pour le décès du camarade Khamtay Siphandone, démontrant ainsi la relation étroite et l'affection extrêmement profonde pour son grand dirigeant du Parti, de l'État et du peuple du Laos.

Photo : VNA/CVN

Lors des rencontres, les deux parties ont apprécié les progrès positifs dans les relations bilatérales, ont convenu d’échanger régulièrement des délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, continuer à coordonner efficacement la mise en œuvre des accords conclus, notamment les résultats de la réunion entre les trois dirigeants du Parti Vietnam - Laos - Cambodge, affirmant que le Vietnam et le Laos doivent se tenir côte à côte, se soutenir et s'entraider au mieux de leurs capacités pour favoriser la grande amitié.

VNA/CVN