Les saillies de Trump sur les droits de douane

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le 2 avril 2025 "restera à jamais dans les mémoires comme le jour où l'industrie américaine a ressuscité", a estimé le président. Selon lui, ces mesures protectionnistes vont provoquer une forte croissance de l'industrie manufacturière nationale et forcer les entreprises étrangères à investir aux États-Unis.

Une stratégie mise en doute par de nombreux experts et qui effraie les bourses mondiales.

"Les dirigeants étrangers ont volé nos emplois, les tricheurs étrangers ont saccagé nos usines et les charognards étrangers ont déchiré notre rêve américain autrefois si beau, a lancé le milliardaire républicain. Mais cela n'arrivera plus".

Voici les citations les plus marquantes de son discours prononcé dans la roseraie de la Maison Blanche.

"Déclaration d'indépendance"

"C'est l'un des jours les plus importants, à mon avis, de l'histoire américaine. C'est notre déclaration d'indépendance économique", a insisté M. Trump.

"Les emplois et les usines reviendront en force dans notre pays", a-t-il promis, en détaillant la vision idéale qu'il souhaite accomplir en imposant des droits de douane.

"Nous allons dynamiser notre base industrielle nationale. Nous ouvrirons les marchés étrangers et nous ferons tomber les barrières commerciales, et en fin de compte, plus de production à l'intérieur du pays signifiera une concurrence plus forte et des prix plus bas pour les consommateurs", a-t-il assuré.

"Fabriquez en Amérique"

Malgré l'addition astronomique pour certains pays, le président a également tenté de présenter ses droits de douane comme un élément positif pour le commerce mondial.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous sommes très bienveillants, a-t-il jugé. Nous leur ferons payer environ la moitié de ce qu'ils nous font et nous ont fait payer".

La Chine, deuxième économie mondiale, est la plus durement touchée par cette offensive de la Maison Blanche. Ses produits feront l'objet d'une nouvelle taxe à l'importation de 34%, qui s'ajoute aux 20% de droits de douane additionnels déjà mis en place par l'administration Trump.

Selon le président américain, son homologue chinois Xi Jinping fait partie des dirigeants mondiaux qui "comprennent" la nécessité des droits de douane, comme ceux qu'il avait imposés sur l'acier chinois et d'autres produits lors de son premier mandat.

"Ils comprennent tous que nous allons peut-être devoir supporter un peu d'amour vache, a lancé M. Trump. Mais ils comprennent tous. Ils nous arnaquent et ils le savaient".

Nostalgie du XIXe siècle

"De 1789 à 1913, nous étions une nation soutenue par les droits de douane, et les États-Unis étaient proportionnellement plus riches qu'ils ne l'ont jamais été", a estimé M. Trump.

Fasciné par le mercantilisme en vigueur au XIXe siècle, le républicain glorifie régulièrement l'ex-président américain William McKinley, qui est resté dans les annales pour avoir fortement augmenté les droits de douane dans les années 1890.

"En 1913, pour des raisons inconnues de l'humanité, ils ont établi l'impôt sur le revenu afin que les citoyens, plutôt que les pays étrangers, commencent à payer l'argent nécessaire au fonctionnement de notre gouvernement", a poursuivi M. Trump.

"Capitulation"

"Les États-Unis ne peuvent plus poursuivre leur politique de capitulation économique unilatérale", a jugé le président, dans une tirade enterrant le libre-échange que son pays a favorisé depuis des décennies.

"Nous ne pouvons pas payer les déficits du Canada, du Mexique et de tant d'autres pays, a-t-il ajouté. Nous avions l'habitude de le faire. Nous ne pouvons plus le faire".

AFP/VNA/CVN