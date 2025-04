Hanoï promeut la coopération avec les localités australiennes

Une délégation de Hanoï, conduite par Nguyên Ngoc Tuân, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire municipal, s'est rendue en Australie du 31 mars au 3 avril afin de promouvoir la coopération dans divers domaines.

En visite à Sydney le 31 mars, la délégation de Hanoï a rencontré Rodney John Roberts, vice-président du Conseil législatif de Nouvelle-Galles du Sud.

Au cours de cette rencontre, Nguyên Ngoc Tuân a présenté la situation de Hanoï et de son Conseil populaire, et a passé en revue les relations entre Hanoï et les localités australiennes ces dernières années. Il a souligné les perspectives de coopération et d'amitié futures, après que le Vietnam et l'Australie ont renforcé leurs relations en un partenariat stratégique global en mars 2024.

Rodney John Roberts a affirmé sa volonté de continuer à renforcer l'amitié entre la Nouvelle-Galles du Sud, y compris Sydney, et Hanoï.

Les deux parties ont échangé des informations sur leurs structures administratives et leurs modèles de gouvernance, et partagé leurs expériences en matière d'élaboration de politiques économiques, de gestion urbaine, de questions environnementales, de transports, de culture, d'affaires sociales et de contrôle des organes élus.

Plus tard dans la journée, la délégation de Hanoï a participé à une conférence Hanoï - Australie 2025 sur la promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme.

S'exprimant lors de cet événement qui a réuni des représentants d'agences vietnamiennes et australiennes, d'associations professionnelles et de 120 entreprises australiennes, Nguyên Ngoc Tuân a souligné le développement des relations entre le Vietnam et l'Australie, qui ont produit des résultats tangibles, notamment depuis la mise en place du Partenariat stratégique global.

Parallèlement aux relations politiques et diplomatiques, la coopération économique, commerciale et d'investissement s'est également intensifiée. Les accords de libre-échange signés constituent le fondement d'un environnement favorable à l'investissement, au commerce et au tourisme pour les deux pays.

Il a indiqué que Hanoï s'efforçait de rationaliser sa structure organisationnelle pour plus d'efficacité, ainsi que d'améliorer les cadres institutionnels et les réformes administratives afin d'améliorer le climat d'investissement.

Il a affirmé que Hanoï est une destination sûre, attractive et prometteuse, offrant un environnement d'investissement favorable aux entreprises et investisseurs étrangers, notamment australiens. Les autorités locales s'engagent à soutenir et à créer les meilleures conditions possibles pour les investisseurs.

Le consul général du Vietnam en Australie, Nguyên Thanh Tùng, a déclaré que Hanoï, centre politico-administratif national et ville dynamique de près de 10 millions d'habitants, connaît une profonde transformation vers le développement vert, l'innovation et une intégration internationale poussée. Il a souligné l'attractivité de la ville en termes de culture, de tourisme et d'environnement d'investissement.

Il a également souligné que Hanoï et la Nouvelle-Galles du Sud ont encore beaucoup à faire pour renforcer leur coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme.

Le conseiller commercial vietnamien, Nguyên Phu Hoa, a noté que les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Australie ont enregistré un taux de croissance de près de 50% sur une période donnée. Pour créer un nouvel élan pour la croissance du commerce et de l'investissement, notamment en attirant les investissements australiens, Nguyên Phu Hoa a déclaré que des mesures étaient nécessaires pour attirer les investissements australiens au Vietnam.

Il a ajouté que, dans un contexte de tensions commerciales internationales, le développement de chaînes d'approvisionnement a permis aux deux économies de se développer durablement et de se compléter.

Grâce à ses ressources humaines de qualité, Hanoï peut collaborer avec l'Australie dans divers domaines, servant ainsi de plaque tournante au Vietnam. Grâce à ces liens, les entreprises hanoïennes peuvent investir en Australie et y établir des zones de production de biens de consommation. Nguyên Phu Hoa a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière d'investissement dans le secteur de la vente au détail entre les deux pays en général, et entre Hanoï et Sydney en particulier.

Lors de la conférence, la délégation a assisté à la signature de trois protocoles d'accord de coopération entre des entreprises hanoïens et australiennes.

Grame Barty, conseiller principal en investissement et commerce international pour l'Association des entreprises de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré qu'il existait d'importantes opportunités de coopération entre l'Australie et le Vietnam. La connexion entre Hanoï et Sydney, deux grandes villes, est cruciale et constitue un véritable moteur de croissance économique.

Selon Barty, son association a encouragé ses membres à saisir les opportunités du marché vietnamien tout en invitant les entreprises vietnamiennes à coopérer et à s'implanter en Nouvelle-Galles du Sud.

Le 1er avril, la délégation de Hanoï s'est rendue à Canberra, où elle a convenu avec les autorités locales de promouvoir les échanges à tous les niveaux et de renforcer la coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce, du tourisme, de l'éducation, de la formation et de la culture. Ils ont également envisagé la signature d'un accord de coopération officiel entre Hanoï et Canberra.

À Melbourne le 2 avril, la délégation de Hanoï a visité le Parlement de Victoria, assisté à une session de l'Assemblée législative de Victoria et rencontré sa présidente, Maree Edwards.

Les deux délégations ont partagé leurs expériences en matière d'activités opérationnelles, notamment en matière d'élaboration de politiques et de supervision par les organes élus.

Nguyên Ngoc Tuân a suggéré que le Parlement de Victoria serve de passerelle pour promouvoir l'amitié et la coopération entre les localités australiennes et Hanoï dans divers domaines, tout en continuant à soutenir la communauté vietnamienne de Melbourne et d'autres régions de Victoria.

À cette occasion, Nguyên Ngoc Tuân a invité Edwards à se rendre à Hanoï.

