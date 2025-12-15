Le Vietnam exprime sa sympathie à l'Australie après la fusillade de Sydney

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé le 15 décembre un message de sympathie à son homologue australien Anthony Albanese.

>> Une attaque "terroriste" et "antisémite" fait 11 morts sur une plage de Sydney

>> L'Australie et Trump saluent des "héros" face à l'attentat de Sydney

>> Israël lance une alerte de sécurité à ses citoyens à l'étranger

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé le 15 décembre un message de sympathie à son homologue australien Anthony Albanese suite à la fusillade survenue le 14 décembre sur la plage de Bondi à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, qui a fait plusieurs victimes civiles.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a fait de même auprès de son homologue australienne, Penny Wong.

VNA/CVN