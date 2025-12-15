Le Vietnam exprime sa sympathie à l'Australie après la fusillade de Sydney

>> Une attaque "terroriste" et "antisémite" fait 11 morts sur une plage de Sydney
>> L'Australie et Trump saluent des "héros" face à l'attentat de Sydney
>> Israël lance une alerte de sécurité à ses citoyens à l'étranger
|Des personnes se rassemblent le 15 décembre 2025 devant le Bondi Pavillion, en mémoire des victimes de la fusillade de la plage de Bondi, à Sydney.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé le 15 décembre un message de sympathie à son homologue australien Anthony Albanese suite à la fusillade survenue le 14 décembre sur la plage de Bondi à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, qui a fait plusieurs victimes civiles.
Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a fait de même auprès de son homologue australienne, Penny Wong.
VNA/CVN