La Conférence internationale sur le sucre de l’IAPSIT débute à Binh Dinh

D’une durée de quatre jours, l’événement a été co-organisé par l’Association Rencontres du Vietnam, le Centre international pour la science et l’éducation interdisciplinaires (ICISE), l’Association internationale des professionnels du sucre et des technologies intégrées (IAPSIT) et la Société pour la recherche et la promotion du sucre (SSRP).

Les délégués participants discuteront des questions relatives à la durabilité de l’industrie de la canne à sucre dans la région de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et des risques imminents posés par le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes.

Les discussions porteront sur l’exploitation des innovations technologiques dans des domaines tels que la bioénergie, la récolte verte, le stockage du carbone, les variétés de cultures résistantes au climat et les technologies agricoles induites par la quatrième révolution industrielle.

Selon les organisateurs, la conférence vise à proposer des modèles de bioraffinage comme une orientation durable pour l’industrie.Le directeur adjoint du département des sciences et des technologies de Binh Dinh, Nguyên Huu Hà, a noté que la conférence offre une occasion précieuse aux scientifiques et aux entreprises nationaux et internationaux d’échanger leurs expériences, de mettre à jour les dernières avancées scientifiques et technologiques et d’explorer les opportunités de coopération et d’expansion du marché.

Canne à sucre, une des principales cultures de la région

Le président de la SSRP, le Dr Sushil Solomon, a souligné que l’organisation de la conférence représente un effort important pour favoriser une coopération technologique globale.Il a déclaré que l’agriculture joue un rôle essentiel dans les pays de l’ASEAN, huit des dix membres s’appuyant fortement sur l’agriculture et les activités connexes.

La canne à sucre, en particulier, est l’une des principales cultures de la région, couvrant près de 2,8 millions d’hectares et contribuant à environ 10% de la production mondiale de sucre.

Le Dr Sushil Solomon a également partagé ses connaissances sur les technologies vertes dans la gestion de la canne à sucre, l’agriculture de précision, la gestion intégrée des ravageurs et des maladies, la surveillance des cultures et l’utilisation d’engrais organiques et biologiques.

Ces avancées pourraient réduire l’impact environnemental et stimuler la productivité des cultures, en particulier dans des pays comme le Vietnam, les Philippines, l’Indonésie, le Cambodge et le Myanmar.

Il a déclaré qu’en promouvant la coopération, en adoptant les avancées technologiques et en donnant la priorité à la durabilité, les États de l’ASEAN peuvent maximiser le potentiel de leurs industries sucrières tout en maintenant des niveaux de productivité élevés, apportant ainsi des contributions significatives au développement économique régional et à la sécurité alimentaire.

VNA/CVN