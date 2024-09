Binh Duong : Expositions sur l’énergie et l’automatisation

L'exposition de l'automatisation du Vietnam 2024 (Automation World Vietnam 2024) et l'exposition de l'électricité et de l'énergie 2024 (ELECS 2024) se tiendront du 25 au 27 septembre au Centre des foires et expositions internationales WTO Expo, dans la ville de Thu Dâu Môt, province de Binh Duong (Sud).

Ces expositions visent à présenter les solutions technologiques les plus avancées dans les domaines de l'automatisation, de l'électricité et de l'énergie, favorisant ainsi la coopération entre les entreprises nationales et étrangères. Elles offriront également une plateforme aux fabricants, fournisseurs d'équipements et prestataires de services pour échanger et trouver des partenaires.

L'événement réunira des entreprises et experts de premier plan dans les domaines de l'automatisation, de l'électricité et de l'énergie à l'échelle mondiale, promettant d'apporter de nombreuses opportunités de développement au Vietnam. Parmi les grandes entreprises participantes figurent notamment Daekhon Vina, Autonic, Evvolabs, LS Electric, Hanyoung Nux, Becamex, KTG Industrial Park, et VSIP.

Occupant une superficie de plus de 10.000 m², l'exposition devrait accueillir plus de 150 entreprises et plus de 200 stands pour chaque événement, attirant des milliers de visiteurs nationaux et internationaux.

De nombreuses activités commerciales et ateliers spécialisés seront organisés durant l'événement, comme des rencontres d'affaires, des colloques sur les tendances de développement, l'application des nouvelles technologies et les solutions optimales dans les secteurs de l'automatisation, de l'électricité et de l'énergie. Un séminaire de promotion des investissements sur le développement de parcs industriels intelligents et durables au Vietnam est également prévu, ainsi que des visites d'usines pour découvrir les technologies les plus avancées et les lignes de production performantes des parcs industriels des provinces de Binh Duong et Dông Nai.

L'événement est organisé par le groupe Coex, en coopération avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Association de l'automatisation de Hô Chi Minh-Ville, l'Association des entreprises de mécanique et d'électricité de Hô Chi Minh-Ville, avec le soutien du ministère sud-coréen des petites et moyennes entreprises.

