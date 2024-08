La production d'acier fini du Vietnam devrait atteindre 30 millions de tonnes

Photo : VNA/CVN

Cependant, cette reprise attendue est pleine d'incertitudes, car le marché intérieur est aux prises avec une offre excédentaire, une augmentation des importations et une instabilité du marché mondial.

Le marché intérieur de l'acier est actuellement inondé de divers produits sidérurgiques, tandis que l'acier importé continue d'affluer, intensifiant la concurrence sur les prix pour les producteurs locaux. La flambée des coûts du transport maritime international et la volatilité du marché mondial exacerbent encore les défis auxquels sont confrontées les entreprises du secteur sidérurgique.

Malgré ces vents contraires, l'expert du secteur Nguyên Van Sua voit des signaux de marché positifs, tels que la reprise typique de fin d'année tirée par la saison de la construction. En outre, la récente décision du ministère de l'Industrie et du Commerce d'enquêter et d'imposer potentiellement des mesures antidumping sur certains produits sidérurgiques importés pourrait favoriser une concurrence plus équitable dans les années à venir.

Pour devenir véritablement une industrie fondamentale et atteindre une croissance soutenue, le secteur de l'acier a besoin du soutien de l'État dans les mesures de défense commerciale, a souligné Nguyên Van Sua. Il a également exhorté les entreprises à se concentrer sur l'amélioration de la qualité des produits, le renforcement de la compétitivité et le renforcement de leur capacité à se défendre contre les enquêtes de dumping des pays importateurs.

Au cours des sept derniers mois, la production d'acier fini a atteint près de 17 millions de tonnes, en hausse de 9,4% par rapport à l'année précédente. L'acier revêtu et coloré a mené la croissance avec une hausse de 29,2%, suivi de l'acier de construction (14,6%) et des bobines laminées à chaud (HRC) (2,9%). La consommation d'acier fini a également augmenté de 14,3%, atteignant 16,75 millions de tonnes.

Les exportations d'acier ont totalisé près de 4,9 millions de tonnes, marquant une augmentation de 6,8%. Les bobines laminées à froid (CRC) ont connu la plus forte croissance, soit 40,6%, suivies de l'acier revêtu et coloré et de l'acier de construction. Cependant, les exportations de tubes en acier et de HRC ont diminué respectivement de 1,2% et de 0,8%.

L'Association vietnamienne de l'acier a noté que la croissance continue du secteur de la production industrielle et la récente promulgation de nouvelles lois sur l'immobilier et les terres pourraient stimuler une reprise positive du marché de l'acier au cours de la dernière partie de l'année.

